Музей Победы дал старт Открытому форуму школьных музеев в Туле

26 сентября торжественно дан старт Открытому форуму школьных музеев Центрального федерального округа, который проводят Музей Победы совместно с Правительством Тульской области. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Форум собрал более 350 человек из 18 регионов Центральной России. Участниками мероприятия стали лидеры Всероссийской историко-просветительской программы «Школьный Музей Победы» – педагоги, школьники, а также активисты Детского общественного совета Музея Победы, эксперты в области патриотического воспитания и другие.

Торжественная церемония открытия прошла в Музейно-выставочном комплексе Тульского кремля. С приветственным словом к собравшимся обратились заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Алексей Анисимов, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, генеральный директор Музея Победы Александр Школьник и почетный гость церемонии – 101-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Мирошниченко. Видеообращение к участникам форума также направила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Для нас огромная честь — принимать форум, посвященный школьным музеям. Это событие — важный шаг и огромный вклад в сохранение исторической памяти, в формирование у наших мальчишек и девчонок чувства сопричастности к судьбе нашей великой страны, уважения к подвигу тех, кто сражался за Родину и сегодня находится на передовой. Школьные музеи — это, безусловно, настоящие центры патриотического воспитания. Они создают живую связь между поколениями и формируют у детей, у наших школьников, чувство исторической идентичности, понимание ценности мира, свободы и ответственности. И это особенно важно сегодня, когда перед нами стоят серьезные вызовы, и наша главная задача — сохранять и укреплять духовно-нравственные ценности, передавать их подрастающему поколению», — поприветствовал участников форума губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Сегодня здесь собрались действительно те, кому небезразлично будущее нашей Родины. От всего сердца поддерживаю ваш интерес, ребята, к истории нашей страны! Благодарю каждого школьного учителя, наставника, который привез ребят сюда, на героическую землю. Хочется выделить вашу сплоченную и организованную работу при подготовке к сегодняшнему событию. Мы уверены, что итогом станут новые инициативы, современные и деятельные предложения», — обратился генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

В первый день форума для юных участников прошла встреча в формате «100 вопросов взрослому», на которой ребята смогли задать свои вопросы почетным гостям — государственным деятелям, экспертам в области исторического просвещения, руководителям федеральных музеев России. Педагоги приняли участие в пленарной сессии, в ходе которой выступили спикеры — представители федеральных, региональных и школьных музеев, государственных органов и общественных организаций.

«В этом году я участвую в форуме в третий раз. Школа возлагает на меня ответственность вновь представлять наш музейный комплекс, а я в свою очередь обещаю школе достойно защитить ее честь вместе с моей командой и непременно привезти новые интересные проекты и перспективы для развития. Думаю, что впереди будет много интересных встреч, увлекательная работа и бесценный опыт, которым смогут обменяться участники, чтобы привезти новые идеи в свои уголки памяти Великой истории нашей большой страны», — отметила ученица 11 класса, экскурсовод школьного музея «Память сердца» школы № 45 имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова города Калуги Ульяна Йовенко.

В программе также — презентация проектов и программ Музея Победы, лучших историко-просветительских проектов школьных музеев России, творческая встреча с командой киностудии «Военфильм», экскурсии по Музею «Тульский кремль», Тульскому военно-историческому музею, Музею «Тульские самовары», Музею обороны Тулы и Тульскому государственному музею оружия.