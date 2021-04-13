Группа «Керамика» рассказала все о «Журналюгах»

Новый сингл группы «Керамика» с заглавной песней «Журналюги», получился, пожалуй, самым резвым и радостным из всего вышедшего материала на сегодняшний день. Заглавный трек сингла – это своеобразный сатирический респект представителям «пера и микрофона». А следующие два трека добавляют бодрости духу, витаминов телу и чистят карму.
Вечные дети – группа «Керамика» – дарят миру себя так искренне, что невозможно не влюбиться в их музыку.
Участники легендарных спектаклей «День Радио» и «...в Бореньке чего то нет» — комического театра «Квартет‑И» давно знакомы поклонникам, а дуэты с Николаем Фоменко и Павлом Майковым («Чикимонтана брат», «Люберцы», «Лампочки») принесли коллективу по настоящему народную любовь.
Сингл уже доступен на всех цифровых площадках.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.