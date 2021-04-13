Группа «Керамика» рассказала все о «Журналюгах»

Новый син­гл груп­пы «Кера­ми­ка» с заглав­ной пес­ней «Жур­на­лю­ги», полу­чил­ся, пожа­луй, самым рез­вым и радост­ным из все­го вышед­ше­го мате­ри­а­ла на сего­дняш­ний день. Заглав­ный трек сингла – это свое­об­раз­ный сати­ри­че­ский респект пред­ста­ви­те­лям «пера и мик­ро­фо­на». А сле­ду­ю­щие два тре­ка добав­ля­ют бод­ро­сти духу, вита­ми­нов телу и чистят карму.

Веч­ные дети – груп­па «Кера­ми­ка» – дарят миру себя так искренне, что невоз­мож­но не влю­бить­ся в их музыку.

Участ­ни­ки леген­дар­ных спек­так­лей «День Радио» и «...в Борень­ке чего то нет» — коми­че­ско­го теат­ра «Квартет‑И» дав­но зна­ко­мы поклон­ни­кам, а дуэ­ты с Нико­ла­ем Фомен­ко и Пав­лом Май­ко­вым («Чики­мон­та­на брат», «Любер­цы», «Лам­поч­ки») при­нес­ли кол­лек­ти­ву по насто­я­ще­му народ­ную любовь.

Син­гл уже досту­пен на всех циф­ро­вых площадках.

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