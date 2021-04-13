Средневековая музыка возвращается в Москву! VII Международный фестиваль Musica Mensurata пройдет в соборе св. Петра и Павла с 15 по 22 апреля 2021 года. Многие сочинения будут исполнены в России впервые.
Международный фестиваль Musica Mensurata — уникальный проект, в котором оживает музыка, дошедшая до нас по рукописям почти тысячелетней давности. Он дает возможность услышать сочинения X–XIV веков в исполнении музыкантов, специализирующихся на аутентичном исполнительстве, из России и других европейских стран. Произведения, никогда прежде не звучавшие в нашей стране, исполняются на редких исторических инструментах — виелах, цитоли, ребеке, аль-уде и других. Вокальная музыка звучит на разных старинных языках: от средневековой латыни до галисийского-португальского.
Концерты предыдущих фестивалей нередко повествовали о границах — временных или региональных. Тема этого года посвящена границе между светской и религиозной музыкой. В XIII веке богословы цитировали любовные песни в своих трактатах, а придворные светские жанры использовали церковные песнопения и осмысляли порой даже самые приземленные образы в религиозном контексте. Музыка выстраивала мостик между церковной службой и обычной жизнью.
Фестиваль откроет концерт «Машо. Витри. Де ла Круа», где будет звучать придворная музыка великих французских композиторов Гильома де Машо (ок. 1300–1377), Филиппа де Витри (1291–1361) и Пьера де ла Круа (ок. 1270 – до 1347), а также самые ранние дошедшие до нас органные произведения из английских и итальянских рукописей XIV–XV веков, обыгрывающие темы этих композиторов.
Второй концерт посвящен музыке государств Пиренейского полуострова XIII–XIV вв., удивительно сплетающей андалусийские, трубадурские и григорианские влияния в один узор. Будет звучать придворная музыка короля Кастилии и Леона Альфонсо X Мудрого (1221–1284) и короля Португалии Диниша I (1261–1325).
2021 год провозглашен в Италии годом Данте Алигьери (1265–1321), ему будет посвящен финальный концерт фестиваля. Создатель «Божественной комедии» неоднократно писал о музыке и рассказывал о трубадурах в своих работах. Музыка трех из них — Бертрана де Борна, Арнаута Даниэля и Гираута де Борнеля — составит основу заключительной программы.
Каждому из концертов будет предшествовать вступительное слово художественного руководителя фестиваля Данила Рябчикова — крупнейшего российского знатока средневековой музыки, исследователя, просветителя, руководителя Ensemble Labyrinthus и проекта Medievallica. Он расскажет об особенностях музыки, которая будет звучать, о том, как она исполнялась и как воспринималась слушателями XIII–XIV веков.
15 апреля / четверг – Машо. Витри. Де ла Круа. Французская придворная музыка XIV века
В этом концерте прозвучат мотеты величайших французских композиторов XIV века — Гильома де Машо (ок. 1300–1377), Филиппа де Витри (1291–1361) и Пьера де ла Круа (ок.1270 — до 1347)
Вместе с вокальными произведениями прозвучат самые ранние дошедшие до нас органные произведений из английских и итальянских рукописей XIV и XV веков. Некоторые произведения прозвучат в России впервые.
Ensemble Labyrinthus в составе: Анастасия Бондарева (вокал), Любовь Шаромова (вокал), Наталья Вергей (вокал), Ольга Комок (органетто)
18 апреля / воскресенье, 19:00 – Кантиги. Музыка при дворе королей Кастилии и Португалии XIII-XIV веков
Кантига — текстомузыкальный песенный жанр Пиренейского полуострова XIII-XIV веков, светский и паралитургический. На концерте прозвучат произведения разных вариантов кантиг: cantas de amigo Мартима Кодаса (кантиги другу, песнь от лица девушки), cantigas de amor короля Португалии Диниша I (кантиги любви, написанные от лица мужчины) и cantigas de Santa Maria неизвестных авторов (кантиги Деве Марии). Этот концерт — редкая возможность услышать все виды кантиг в одной программе! Некоторые из них прозвучат в России впервые
Ensemble Labyrinthus в составе: Анастасия Бондарева (вокал, шифони), Евгений Скурат (вокал), Басем Аль-Ашкар (уд), Александр Горбунов (ребек, виела, гиттерн), Дарья Маглеваная (виела), Данил Рябчиков (цитоль, мавританская гитара)
22 апреля / четверг – Данте и трубадуры
2021‑й объявлен в Италии годом Данте. Создатель «Божественной комедии» неоднократно писал о музыке, и рассказывал о трубадурах в своих работах. Музыка трех из них — Бертрана де Борна, Арнаута Даниэля и Гираута де Борнеля — составит основу финального концерта фестиваля.
Ensemble Labyrinthus в составе: Варвара Котова (вокал), Любовь Шаромова (вокал), Евгений Скурат (вокал), Александр Горбунов (ребек, виела, гиттерн), Дарья Маглеваная (виела), Данил Рябчиков (цитоль XII века, цитоль XIII века).Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.