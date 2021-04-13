Средневековая музыка возвращается в Москву!

Сред­не­ве­ко­вая музы­ка воз­вра­ща­ет­ся в Моск­ву! VII Меж­ду­на­род­ный фести­валь Musica Mensurata прой­дет в собо­ре св. Пет­ра и Пав­ла с 15 по 22 апре­ля 2021 года. Мно­гие сочи­не­ния будут испол­не­ны в Рос­сии впервые.

Меж­ду­на­род­ный фести­валь Musica Mensurata — уни­каль­ный про­ект, в кото­ром ожи­ва­ет музы­ка, дошед­шая до нас по руко­пи­сям почти тыся­че­лет­ней дав­но­сти. Он дает воз­мож­ность услы­шать сочи­не­ния X–XIV веков в испол­не­нии музы­кан­тов, спе­ци­а­ли­зи­ру­ю­щих­ся на аутен­тич­ном испол­ни­тель­стве, из Рос­сии и дру­гих евро­пей­ских стран. Про­из­ве­де­ния, нико­гда преж­де не зву­чав­шие в нашей стране, испол­ня­ют­ся на ред­ких исто­ри­че­ских инстру­мен­тах — вие­лах, цито­ли, ребе­ке, аль-уде и дру­гих. Вокаль­ная музы­ка зву­чит на раз­ных ста­рин­ных язы­ках: от сред­не­ве­ко­вой латы­ни до галисийского-португальского.

Кон­цер­ты преды­ду­щих фести­ва­лей неред­ко повест­во­ва­ли о гра­ни­цах — вре­мен­ных или реги­о­наль­ных. Тема это­го года посвя­ще­на гра­ни­це меж­ду свет­ской и рели­ги­оз­ной музы­кой. В XIII веке бого­сло­вы цити­ро­ва­ли любов­ные пес­ни в сво­их трак­та­тах, а при­двор­ные свет­ские жан­ры исполь­зо­ва­ли цер­ков­ные пес­но­пе­ния и осмыс­ля­ли порой даже самые при­зем­лен­ные обра­зы в рели­ги­оз­ном кон­тек­сте. Музы­ка выстра­и­ва­ла мостик меж­ду цер­ков­ной служ­бой и обыч­ной жизнью.

Фести­валь откро­ет кон­церт «Машо. Вит­ри. Де ла Круа», где будет зву­чать при­двор­ная музы­ка вели­ких фран­цуз­ских ком­по­зи­то­ров Гильо­ма де Машо (ок. 1300–1377), Филип­па де Вит­ри (1291–1361) и Пье­ра де ла Круа (ок. 1270 – до 1347), а так­же самые ран­ние дошед­шие до нас орган­ные про­из­ве­де­ния из англий­ских и ита­льян­ских руко­пи­сей XIV–XV веков, обыг­ры­ва­ю­щие темы этих композиторов.

Вто­рой кон­церт посвя­щен музы­ке госу­дарств Пире­ней­ско­го полу­ост­ро­ва XIII–XIV вв., уди­ви­тель­но спле­та­ю­щей анда­лу­сий­ские, тру­ба­дур­ские и гри­го­ри­ан­ские вли­я­ния в один узор. Будет зву­чать при­двор­ная музы­ка коро­ля Касти­лии и Лео­на Аль­фон­со X Муд­ро­го (1221–1284) и коро­ля Пор­ту­га­лии Дини­ша I (1261–1325).

2021 год про­воз­гла­шен в Ита­лии годом Дан­те Али­гье­ри (1265–1321), ему будет посвя­щен финаль­ный кон­церт фести­ва­ля. Созда­тель «Боже­ствен­ной коме­дии» неод­но­крат­но писал о музы­ке и рас­ска­зы­вал о тру­ба­ду­рах в сво­их рабо­тах. Музы­ка трех из них — Бер­тра­на де Бор­на, Арна­у­та Дани­э­ля и Гир­а­у­та де Бор­не­ля — соста­вит осно­ву заклю­чи­тель­ной программы.

Каж­до­му из кон­цер­тов будет пред­ше­ство­вать всту­пи­тель­ное сло­во худо­же­ствен­но­го руко­во­ди­те­ля фести­ва­ля Дани­ла Ряб­чи­ко­ва — круп­ней­ше­го рос­сий­ско­го зна­то­ка сред­не­ве­ко­вой музы­ки, иссле­до­ва­те­ля, про­све­ти­те­ля, руко­во­ди­те­ля Ensemble Labyrinthus и про­ек­та Medievallica. Он рас­ска­жет об осо­бен­но­стях музы­ки, кото­рая будет зву­чать, о том, как она испол­ня­лась и как вос­при­ни­ма­лась слу­ша­те­ля­ми XIII–XIV веков.

15 апре­ля / чет­верг – Машо. Вит­ри. Де ла Круа. Фран­цуз­ская при­двор­ная музы­ка XIV века

В этом кон­цер­те про­зву­чат моте­ты вели­чай­ших фран­цуз­ских ком­по­зи­то­ров XIV века — Гильо­ма де Машо (ок. 1300–1377), Филип­па де Вит­ри (1291–1361) и Пье­ра де ла Круа (ок.1270 — до 1347)

Вме­сте с вокаль­ны­ми про­из­ве­де­ни­я­ми про­зву­чат самые ран­ние дошед­шие до нас орган­ные про­из­ве­де­ний из англий­ских и ита­льян­ских руко­пи­сей XIV и XV веков. Неко­то­рые про­из­ве­де­ния про­зву­чат в Рос­сии впервые.

Ensemble Labyrinthus в соста­ве: Ана­ста­сия Бон­да­ре­ва (вокал), Любовь Шаро­мо­ва (вокал), Ната­лья Вер­гей (вокал), Оль­га Комок (орга­нет­то)

18 апре­ля / вос­кре­се­нье, 19:00 – Кан­ти­ги. Музы­ка при дво­ре коро­лей Касти­лии и Пор­ту­га­лии XIII-XIV веков

Кан­ти­га — тек­сто­му­зы­каль­ный песен­ный жанр Пире­ней­ско­го полу­ост­ро­ва XIII-XIV веков, свет­ский и пара­ли­тур­ги­че­ский. На кон­цер­те про­зву­чат про­из­ве­де­ния раз­ных вари­ан­тов кан­тиг: cantas de amigo Мар­ти­ма Кода­са (кан­ти­ги дру­гу, песнь от лица девуш­ки), cantigas de amor коро­ля Пор­ту­га­лии Дини­ша I (кан­ти­ги люб­ви, напи­сан­ные от лица муж­чи­ны) и cantigas de Santa Maria неиз­вест­ных авто­ров (кан­ти­ги Деве Марии). Этот кон­церт — ред­кая воз­мож­ность услы­шать все виды кан­тиг в одной про­грам­ме! Неко­то­рые из них про­зву­чат в Рос­сии впервые

Ensemble Labyrinthus в соста­ве: Ана­ста­сия Бон­да­ре­ва (вокал, шифо­ни), Евге­ний Ску­рат (вокал), Басем Аль-Ашкар (уд), Алек­сандр Гор­бу­нов (ребек, вие­ла, гит­терн), Дарья Маг­ле­ва­ная (вие­ла), Данил Ряб­чи­ков (цитоль, мав­ри­тан­ская гитара)

22 апре­ля / чет­верг – Дан­те и трубадуры

2021‑й объ­яв­лен в Ита­лии годом Дан­те. Созда­тель «Боже­ствен­ной коме­дии» неод­но­крат­но писал о музы­ке, и рас­ска­зы­вал о тру­ба­ду­рах в сво­их рабо­тах. Музы­ка трех из них — Бер­тра­на де Бор­на, Арна­у­та Дани­э­ля и Гир­а­у­та де Бор­не­ля — соста­вит осно­ву финаль­но­го кон­цер­та фестиваля.

Ensemble Labyrinthus в соста­ве: Вар­ва­ра Кото­ва (вокал), Любовь Шаро­мо­ва (вокал), Евге­ний Ску­рат (вокал), Алек­сандр Гор­бу­нов (ребек, вие­ла, гит­терн), Дарья Маг­ле­ва­ная (вие­ла), Данил Ряб­чи­ков (цитоль XII века, цитоль XIII века).

укра­ли