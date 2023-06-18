Группа «Обстоятельства» презентовала трек и клип «Ледокол»

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Дуэт «Обстоятельства» продолжает марафон синглов. Уже четвёртая в 2023 году песня называется «Ледокол» — это отрешённая поп-рок-баллада о поиске своего места в сегодняшнем холодном мире. После падения в альбоме «Утраты» герой встаёт на новый путь и буквально пробивается сквозь лёд навстречу «жажде жизни». «Это сублимация наших мыслей и накопленного музыкального опыта», — говорят участники группы.

обстоятельства

Вместе с синглом выходит и клип, передающий тревогу от нахождения в четырёх стенах.

«Обстоятельства» — чебоксарский дуэт Кости Максимова и Лёни Оливанова, образованный в Чувашии в середине десятых. В своей музыке дуэт соединяет городскую романтику и стремление к поиску «чувства дзена» в турбулентной взрослой жизни, где очень просто потерять искреннего и светлого внутреннего ребёнка. И песни «Обстоятельств» как раз о том, как заново открыть в себе эту искренность.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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