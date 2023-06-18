«Концерт над Волгой: Посвящение русской провинции. Прямая трансляция из Плёса»: как это было

17 июня на телеканале «Россия», радиостанции «Маяк» и платформе СМОТРИМ состоялась прямая трансляция уникального мероприятия «Концерт над Волгой: Посвящение русской провинции» - фантастическое по красоте и размаху представление смогли увидеть миллионы россиян.

Концерт начался с праздничного перезвона колоколов Успенского собора, после чего собравшихся гостей и зрителей у экранов приветствовали ведущие вечера Дарья Златопольская и Андрей Малахов. На протяжении всего концерта участникам представления аккомпанировал Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Народного артиста СССР Юрия Башмета.

Первым на сцену вышел финалист Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», лауреат конкурса «Классическое Евровидение» Иван Бессонов, который исполнил на фортепиано Прелюдию соль минор Сергея Рахманинова, великого русского композитора, родившегося под Старой Руссой ровно 150 лет тому назад.

Затем ведущие вспомнили о гениальном русском певце Федоре Шаляпине, 150-летний юбилей которого также отмечается в этом году – песни из репертуара легендарного баса «Эй, ухнем!» и «Степь да степь кругом» исполнил Заслуженный артист Российской Федерации, звезда оперной сцены Ильдар Абдразаков, в сопровождении Хора Сретенского монастыря и победителя конкурса «Синяя Птица», юного баяниста Димы Ергина.

Заслуженная артистка Российской Федерации Ирина Пегова исполнила пронзительный отрывок из знаменитого монолога Катерины «Отчего люди не летают» из пьесы «Гроза» А.Н. Островского, а подхватила ее вкрадчивое настроение певица Пелагея – заслуженная артистка России с блеском исполнила русскую народную песню «Разлилась». Аккомпанировал певице Роберт Юлдашев, извлекая невероятные звуки из башкирской продольной флейты курай.

Народная артистка Российской Федерации, прима-балерина Светлана Захарова, в невесомой пачке с маками буквально парила над Волгой под звуки скрипки Народного артиста Российской Федерации Вадима Репина. Вместе они подарили зрителям настоящий праздник – трогательное посвящение звезде русского балета Анне Павловой. «Я никогда не выступала в таком окружении, хотя на разных площадках мне приходилось танцевать – и на обрыве на скале у моря, и в каких-то замечательных парках. Но здесь – это сила Волги, это душа России… Здесь особое состояние», – призналась Светлана Захарова.

Народный артист России Станислав Любшин, отмечающий в этом году 40-летие театральной карьеры, спел песню «Губы окаянные» из кинофильма «Пять вечеров» вместе с юной звездочкой Настей Тюриной – победительницей «Синей Птицы», тронувшей сердца зрителей своим соло на балалайке.

Собравшиеся в этот вечер на Соборной горе гости и зрители у экранов телевизоров услышали голос Андрея Тарковского, рассказывающего о своей малой родине, после чего на сцену вышел актер Александр Петров, прочитавший стихотворение отца гениального кинорежиссера, поэта Арсения Тарковского «Первые свидания». Невероятную атмосферу, погрузившую собравшихся в мир переживаний великого Тарковского, создавала Стефанида Ермолаева – победительница конкурса «Синяя Птица», солировавшая на органе в композиции Эдуарда Артемьева «Слушая Баха». Именно эта музыка в свое время попала в самое сердце каждого, кто посмотрел легендарный фильм «Солярис». Незабываемый вечер продолжила Пелагея с русской народной песней «Кумушки».

Народный артист РСФСР Сергей Шакуров воскресил в памяти зрителей творчество великого русского поэта Сергея Есенина. Прославленный актер прочел стихотворение «Собаке Качалова», более известное под названием «Дай Джим на счастье лапу мне», после чего со сцены грянул «Русский вальс» Дмитрия Шостаковича. Ведущие вечера, Дарья Златопольская и Андрей Малахов, не усидели при этих чарующих звуках на месте, и конечно же, принялись легко и грациозно вальсировать. «Для всех зрителей наш гала-концерт – это возможность насладиться русской культурной провинцией, и Плёс, я считаю, отличный пример, чтобы увидеть, как хорошеет провинция, и как упоительны в России вечера!» сказал телеведущий накануне в одном из интервью.

Легенду отечественной сцены Народную артистку СССР, композитора Александру Пахмутову зал встретил стоячей овацией. Несравненная Александра Николаевна исполнила на рояле свою песню «Я не могу иначе», которую спела блистательная Ирина Пегова. И снова лауреаты конкурса «Синяя Птица» Настя Тюрина и Дима Ергин солировали на балабайке и баяне – инструментах, которыми они владеют поистине виртуозно.

Уникальный по сложности номер представили скрипач Вадим Репин и выпускник конкурса «Синяя птица», скрипач Равиль Ислямов – вместе с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета они исполнили одно из самых сложных произведений Альфреда Шнитке «Танго в сумасшедшем доме». Изюминкой этого номера стал завораживающий танец, который собравшимся подарили конь «Оксфорд» вместе со своей дрессировщицей - артисткой цирка на Цветном бульваре Еленой Павлович.

Кумиры миллионов зрителей по всей России и далеко за ее пределами, актеры Станислав Любшин, Ирина Пегова, Александр Петров и Сергей Шакуров прочли со сцены бескомпромиссный «Монолог на лестнице» Василия Шукшина. А музыкальным сопровождением художественной декламации стала композиция Эдуарда Артемьева «Письмо» – произведение было написано для экранизации бессмертной классики, художественного фильма Никиты Михалкова «Несколько дней из жизни И.И. Обломова». «Я часто бываю в провинции, - рассказала Ирина Пегова, – я там родилась, много езжу по России – и не только по Волге, сама живу на Оке. Для меня счастье побывать в любом маленьком городе – везде у меня находятся друзья, родственники, огромное количество людей, которые ждут меня в гости. Провинция живет с открытой душой, и мне это близко!»

В финале концерта, под аккомпанемент оркестра, все участники вместе с самыми почетными гостями – жителями Плёса – спели «Течет река Волга» – посвящение великой русской реке, над которой к этому моменту уже стали сгущаться сумерки, и только сцена на Соборной горе светилась тысячами огней. Солистом этого масштабного номера стал Ильдар Абдразаков. Незадолго до концерта, рассуждая о Плёсе, прославленный оперный бас, в частности, сказал: «Здесь я сразу вспоминаю те места, где был именно на Волге – и в Казани, и в Астрахани, и в Плёсе. Потому что Волга – это наша Река-матушка, от нее заряжаешься – и хочется петь».

Феерический концерт завершился «Благовестом» Александры Пахмутовой, которая солировала на рояле, в то время как Юрий Башмет дирижировал не только симфоническим оркестром, но и звонарями, присоединившимися к концерту с колоколен Плёса: невероятная, духоподъемная музыка и фантастический колокольный перезвон сделали завершающие аккорды представления поистине незабываемыми.

Полная запись грандиозного представления, видеоматериалы и отдельные номера из концерта доступны на платформе СМОТРИМ.

Фото – телеканал «Россия»

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