«Морали»: вышел саундтрек  к триллеру сериала «Хирург»

7 августа группа 3333, а также онлайн-кинотеатры Иви и START представили клип на трек «Морали» — официальный саундтрек к триллеру о черном рынке органов «Хирург» и главную тему его закрывающих титров. Вдохновением для клипа послужили сцены из сериала, которые вместе с песней создали мрачную атмосферу жестокого мира подпольной трансплантологии. Первая строчка трека — фраза «Сколько стоит твоя жизнь?» — стала философским слоганом проекта и подводкой к одной из его главных тем: ценности человеческой жизни.

Одними из первых сингл «Морали» услышали гости светской премьеры сериала в Москве. «Хирург» — триллер режиссера Ильи Ермолова о талантливом хирурге, который по воле судьбы оказывается ввязан в запутанный мир подпольной трансплантологии.