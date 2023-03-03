Группа TOBE встречает весну новым клипом на трек «насовсем».

Клип снимала участница команды Ладо Кватания - Соня Федорова, известная своими работами с Shortparis, Miyagi, группой ПИКЧИ!, клипом-коллаборацией с Пацанками для Наргиз. Именно Соня вышла к группе TOBE с предложением снять клип. У нее давно была идея снять крутое арт видео со сложными техническими приемами и никак не могла найти подходящий трек. А сингл «насовсем», который случайно попался ей в сети, отлично вписался.

«История появилась вокруг дороги, вокруг холодных ночных фонарей, вокруг огромного города. Героиня Мари уезжает то ли от Антона, то ли от самой себя, погружаясь в темноту скорости. Для меня этот трек группы TOBE был про расставание двух близких людей, осознание невозможности вернуть ту связь, которая оборвалась, про то как каждый хочет побыстрее пережить этот момент, ускоряя перемотку дней», - поделилась своими мыслями Соня Федорова.

Группа TOBE - завсегдатаи популярных фестивалей, Дикая Мята, друзья Нашего радио и организаторов фестиваля Дикая Мята. Стали известны после участия в проекте «VK Улица». Парни попали в полуфинал, разгромив группу ПИКЧИ! своим треком с солистом группы Пицца.

Однажды, один из участников группы сильно переживал из-за расставания с девушкой, так и получился трек. Сингл «насовсем», как говорят участники группы TOBE, о том, что даже после расставания, пережитое остается с нами НАСОВСЕМ.

Послушать трек и насладиться клипом можно сегодня на всех музыкальных площадках.

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