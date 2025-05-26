Группа ВИА ГРА представила песню GALILEO

В канун своего 25-летия популярная группа ВИА ГРА выпустила новый сингл, который можно назвать знаковым. Ведь именно он станет последней песней группы.

«Это последняя песня группы ВИА ГРА. Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. Артисткам, музыкантам, администраторам, аранжировщикам, звукорежиссёрам, режиссёрам, стилистам, визажистам и всем, всем, всем. Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории — это песни, наполненные любовью, Верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы. Желаю всем мира и благополучия.» — так Константин Меладзе прокомментировал выход сингла на своих страницах в социальных сетях.