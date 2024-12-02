Группа Видеоигры выпустила первый сингл «Чайка», переосмыслив старинный русский романс

«Чайка» — эклектичный дебют группы ВИДЕОИГРЫ. Сингл стал результатом многолетнего исследования подлинной русской культуры вокалисткой Улой (Ульяной Карловой) совместно с композитором, битмейкером и популяризатором традиционной балалайки Даней Воронковым.

Основой первого релиза группы стал старинный русский романс начала XX века, автором слов которого является Елена Буланина. В новой версии «Чайки» музыканты используют проникновенные переливы балалайки на основе битов классической драм-машины и мощный чувственный фольклорный вокал — казачий распев романса, записанный в XX веке в станице Усть-Бузулукской Волгоградской области: «Вот вспыхнули утро, румянятся воды…». Отдельная часть песни — текст старинной русской частушки про хулигана.

«Мы смело экспериментируем, при этом не выходим за пределы минималистичного звучания. Во время работы над музыкой всегда стараемся наполнить её понятными для широкой аудитории смыслами. Это и есть наша задача как исследователей фольклора», — рассказывает солистка группа ВИДЕОИГРЫ Ульяна Карлова.

«Чайка» — первый из серии синглов про птиц. В дальнейшем группа планирует выпустить песни про «Кукушечку», «Селезня», «Сороку» и «Галку».