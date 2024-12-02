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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Группа Видеоигры выпустила первый сингл «Чайка», переосмыслив старинный русский романс

editor
By editor
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чайка

«Чайка» — эклектичный дебют группы ВИДЕОИГРЫ. Сингл стал результатом многолетнего исследования подлинной русской культуры вокалисткой Улой (Ульяной Карловой) совместно с композитором, битмейкером и популяризатором традиционной балалайки Даней Воронковым.

Основой первого релиза группы стал старинный русский романс начала XX века, автором слов которого является Елена Буланина. В новой версии «Чайки» музыканты используют проникновенные переливы балалайки на основе битов классической драм-машины и мощный чувственный фольклорный вокал — казачий распев романса, записанный в XX веке в станице Усть-Бузулукской Волгоградской области: «Вот вспыхнули утро, румянятся воды…». Отдельная часть песни — текст старинной русской частушки про хулигана.

«Мы смело экспериментируем, при этом не выходим за пределы минималистичного звучания. Во время работы над музыкой всегда стараемся наполнить её понятными для широкой аудитории смыслами. Это и есть наша задача как исследователей фольклора», — рассказывает солистка группа ВИДЕОИГРЫ Ульяна Карлова.

«Чайка» — первый из серии синглов про птиц. В дальнейшем группа планирует выпустить песни про «Кукушечку», «Селезня», «Сороку» и «Галку».

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