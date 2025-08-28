VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

В сети появились характер-постеры фантастического боевика «Идентификация»

«Идентификация». Кадр из фантастического фильма. Изображение: пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

Компания «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа») представила характер-постеры главных героев фантастического боевика «Идентификация».

Главную роль в «Идентификации» исполнил Антон Пампушный, звезда фильма «Балканский рубеж». Его Леон – разработчик компании «Нейроник», потерявший память в результате внедрения в мозг новой версии чипа. Леон пытается вернуть себе память, проводя расследование, уклоняясь от преследований и разбираясь по ходу, кто из окружающих его людей враги, а кто – друзья. Это решительный, порой крайне упёртый в своих действиях герой, испытывающий страх настоящей близости и пытающийся быть неуязвимым.

Генри в исполнении легендарного Евгения Сидихина («Обитаемый остров», «Бандитский Петербург», «Мама, не горюй») – глава компании «Нейроник», создавший уникальные нейрочипы, позволяющие людям улучшать состояние своего здоровья, в том числе спасая людей от генетических смертельных заболеваний.

Виктория Агалакова, запомнившаяся ролями в «Нулевом пациенте», «Эпидемии» и «Ёлках», играет в «Идентификации» Алису. Её героиня – дочь Генри и бывшая девушка Леона, которой он никогда не мог полностью довериться. В процессе восстановления памяти Леону придётся пересмотреть всё, что он знал об их отношениях.

Запоминающийся образ на экране создал Антон Лаврентьев («Инсомния», проект «Орёл и решка. Шопинг», шоу «Голос»). Популярный актер и певец исполнил роль Мигеля – бывшего бизнес-партнёра Генри, с которым они разорвали деловые отношения из-за разногласий.

Также в «Идентификации» сыграла одна из лучших молодых актрис страны Ася Резник («Капельник», «Непослушная», «Конец света»). Её Лора – коллега Леона, у неё на уме собственный план, связанный с разработкой чипа последнего поколения.

Ханна в исполнении восходящей звезды российского кино Елизаветы Налетовой («Столыпин», «Учителя») – болеющая дочь Леона, ради спасения которой он и пошёл на эксперимент с чипом. Несмотря на свой возраст, Алиса очень смелая и смышлёная девочка.

Режиссёр фильм Серик Бейсеу отмечает, что благодаря активному развитию технологий сюжет «Идентификации» уже не кажется чем-то экстраординарным: «Наш герой просыпается в мире продвинутых технологий с полностью очищенной информацией о себе и с вживлённым чипом, дающим определенные способности. Подобный сюжет для современного мира практически не является научной фантастикой. В недалёком будущем надо будет думать над тем, как человечество будет справляться со стремительно развивающимися технологиями и с тем, какие последствия нас ждут».

По словам режиссера, «Идентификация» запомнится зрителям не только интригующим сюжетом, но и захватывающими экшен-сценами, которые Антон Пампушный отыгрывал самостоятельно. Перед съёмками он тренировался с боевыми хореографами, которые продумывали постановочные драки до мелочей. Кроме того, в картине приняли участие люди с настоящими биомеханическими протезами, а также косплееры, специализирующиеся на киберпанк-стилистике.

