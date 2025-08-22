Хип-хоп-артист Beescus показал свою мелодичную сторону в новом сингле

Beescus продолжает регулярно выпускать новую музыку в разных ответвлениях хип-хопа и представляет уже восьмой сингл в 2025 году. Новая работа «Фейдер» – это романтичный трек, посвященный возлюбленной артиста, который он выпускает спустя пару недель после собственной свадьбы. Несмотря на то, что песня была написана еще 2 года назад, ее посыл остается актуальным и раскрывает мелодичную и романтичную сторону артиста. Автором вайбового и энергичного инструментала выступил Igor Ten, известный по работе с FEDUK, GLAZAMI, Dose, PIZZA и другими.

Начав с роли барабанщика в группе TIHOTIHO, Beescus раскрылся в амплуа сольного артиста в 2023 году на лейбле distxrted, который создал совместно с близкими по взглядам людьми. За два года он выпустил 2 мини-альбома, несколько клипов, дебютный лонгплей, а также ряд синглов и коллабораций. Его треки были в ротации Studio 21 и были поддержаны многими СМИ, а с недавних пор артист набирает внушительные цифры в соцсетях с роликами о музыкантах всего мира.