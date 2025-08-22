VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Леся Полищук выпустила седьмой трек за 2025 год

Фото © пресс-служба Vibe Department

Трек «Не идеальны» – новая работа Леси Полищук, написанная в стиле британского синтвейва. Героиня этой песни переполнена чувствами, но сомневается во взаимности своего возлюбленного. Она так сильно горит, что, казалось бы, ее любви хватит на всех, и ей ничего не остается, как просто продолжать дарить это чувство и сиять еще сильнее, несмотря ни на что.

Леся Полищук – поп-артистка и участница проекта Голос-10 в команде Леонида Агутина, начавшая свою музыкальную карьеру в 2020 году. Значительная аудитория пришла к артистке в 2024-м, когда видео на ее песню «Белая ночь» набрало 5.5 миллионов органических просмотров, что многократно увеличило количество ее слушателей и на стриминговых сервисах. С тех пор Леся выпустила другой успешный хит «Только позови» и продолжает выпускать радийные поп-треки с атмосферой 80-х, вызывающих чувство ностальгии.

