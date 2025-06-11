«Ходим по краю»: популярная певица Таня Меженцева представила публике новый трек

Молодая российская исполнительница Таня Меженцева выпускает свой новый сингл «Ходим по краю» — атмосферную и сильную по эмоциональному посылу работу, в которой раскрываются темы личных границ, самоопределения и внутренней стойкости.

Данный трек — не просто песня, а честное заявление. История не о любви, а о моменте, когда ты выбираешь себя: «Иногда тебе нужно просто сказать: «Хватит». Не ради драмы. А ради себя», – поёт в своей композиции Таня.

Эта песня, словно дневниковая запись, превращённая в музыку. Продакшн выдержан в минималистичном, но выразительном ключе: глубокий бит, меланхоличный синт и обволакивающий вокал создают ощущение личной исповеди. Припев — прямой, цепляющий и запоминающийся.

Работа над музыкальным материалом заняла много времени — было множество обсуждений, долгих согласований и сессий в студии. Это один из тех случаев, когда песня «вынашивается» — растёт, меняется, становится сильнее вместе с артистом. В студии Таня и команда искали не просто звучание, а состояние, в которое погружается слушатель с первых секунд.

Новый сингл отражает взросление артистки и её движение к более зрелому, наполненному смыслом звучанию.