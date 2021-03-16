Хор имени А.Д. Кожевникова выступит в зале «Зарядье» вместе с Большим симфоническим оркестром имени Чайковского

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17 мар­та 2021 года в Мос­ков­ском кон­церт­ном зале «Заря­дье» состо­ит­ся кон­церт «Herzensgedanken — Мыс­ли серд­ца». В про­грам­ме при­мет уча­стие кол­лек­тив Мос­ков­ской област­ной филар­мо­нии — Госу­дар­ствен­ный ака­де­ми­че­ский Мос­ков­ский област­ной хор име­ни А.Д. Кожев­ни­ко­ва. Худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель и глав­ный дири­жер — Нико­лай Азаров. 

Так­же участ­ни­ка­ми кон­цер­та ста­нут солист­ки Мария Мото­лы­ги­на (сопра­но), Мария Бара­ко­ва (мец­цо-сопра­но) и Госу­дар­ствен­ный ака­де­ми­че­ский Боль­шой сим­фо­ни­че­ский оркестр име­ни П.И. Чай­ков­ско­го, худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель и глав­ный дири­жер — народ­ный артист СССР Вла­ди­мир Федосеев.

Для справ­ки:

Госу­дар­ствен­ный ака­де­ми­че­ский Мос­ков­ский област­ной хор име­ни А.Д. Кожев­ни­ко­ва — кол­лек­тив с более чем полу­ве­ко­вой, мастер­ству кото­ро­го руко­плес­ка­ли зри­те­ли Рос­сии и Евро­пы. Хор сотруд­ни­ча­ет с веду­щи­ми музы­каль­ны­ми кол­лек­ти­ва­ми и соли­ста­ми. При­ни­мал уча­стие в круп­ных музы­каль­ных собы­ти­ях, сре­ди кото­рых Меж­ду­на­род­ный фести­валь Мсти­сла­ва Ростро­по­ви­ча, Schleswig-Holstein Musik Festival в Гер­ма­нии, Фести­валь SION в Швей­ца­рии, Мос­ков­ский Пас­халь­ный фести­валь Вале­рия Гергиева. 

Фото – сайт mosoblfil.ru

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