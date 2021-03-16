Хор имени А.Д. Кожевникова выступит в зале «Зарядье» вместе с Большим симфоническим оркестром имени Чайковского

17 марта 2021 года в Московском концертном зале «Зарядье» состоится концерт «Herzensgedanken — Мысли сердца». В программе примет участие коллектив Московской областной филармонии — Государственный академический Московский областной хор имени А.Д. Кожевникова. Художественный руководитель и главный дирижер — Николай Азаров.
Также участниками концерта станут солистки Мария Мотолыгина (сопрано), Мария Баракова (меццо-сопрано) и Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, художественный руководитель и главный дирижер — народный артист СССР Владимир Федосеев.
Для справки:
Государственный академический Московский областной хор имени А.Д. Кожевникова — коллектив с более чем полувековой, мастерству которого рукоплескали зрители России и Европы. Хор сотрудничает с ведущими музыкальными коллективами и солистами. Принимал участие в крупных музыкальных событиях, среди которых Международный фестиваль Мстислава Ростроповича, Schleswig-Holstein Musik Festival в Германии, Фестиваль SION в Швейцарии, Московский Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева.
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