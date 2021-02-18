В пространстве Cube.Moscow в галерее BOCCARA ART Moscow откроется выставка южнокорейской художницы Хан Аэ Канг

С 3 марта по 4 апреля 2021 года в большом выставочном зале пространства Cube.Moscow галерея BOCCARA ART Moscow на Тверской улице откроет выставку «Хан Аэ Канг: новая тансэкхва. Медитация в цвете». Работы известной современной южнокорейской художницы Хан Аэ Канг впервые будут представлены в России. Это серия больших полотен, в которых художница продолжает традицию направления абстрактного искусства тансэкхва.

Хан Аэ Канг. Трилогия слов, 2019 год

Хан Аэ Канг. Снежная трилогия, 2020 год

Хан Аэ Канг. Осенне-зимняя трилогия, 2020 год

Хан Аэ Канг. Дух Земли, 2020 год

Хан Аэ Канг. Весеннее поле, 2019 год

Тансэкхва — «монохромная живопись» — направление абстрактного искусства, возникшее в 1970-х годах в Южной Корее, объединившее в себе корейскую эстетику и дальневосточную философию с западными модернистскими практиками. Художники тансэкхва использовали идеи древних восточных философских школ, в частности буддизма и даосизма, а процесс создания произведений являлся, скорее, духовной практикой. Монохромность работ художников тансэкхва была реакцией на диктаторскую политику президента Пак Чон Хи. В условиях жёсткой цензуры и подавления инакомыслия в противовес господствующей визуальной эстетике реализма художники предпочли монохромную замкнутость в цветах для олицетворения фона скромной и ограниченной во благах жизни южнокорейского народа.

Одна из целей тансэкхва — бесконечный процесс поиска глубочайшей истины путем «разговора» художника с материалом и создания «молчаливой» картины. Если всмотреться в детали картин художников этого направления, можно увидеть, что плоскость поверхности составлена из многочисленных мелких фактур материала, выполненных бесчисленными рецидивными нанесениями и удалениями мазков. Такой повторный длительный акт творения напоминает продолжительную медитацию буддийского монаха на пути к нирване. Хан Аэ Канг, с уважением относясь к традициям, существенно дополняет и расширяет данное течение индивидуальной историей.

С политико-культурной точки зрения, Хан Аэ Канг — художница новой эпохи. Сохраняя верность сакральной стороне художественного процесса, характерного для тансэкхва, Хан наполняет свои картины цветом. Творчество художницы сформировалось уже на новой почве активного сопротивления: её работы полны красок, олицетворяя надежду на лучшее и безграничную любовь к жизни, толкающую людей к возвращению света внутри себя и трансляции его вовне.

Хан Аэ Канг воплощает мысль одного из самых влиятельных корейских послевоенных художественных критиков Ли Йил (Lee Yil): «Значение искусства в его самом первичном состоянии заключается не в том, что оно есть «искусство», а в том, что оно есть утверждение жизни».

Как и художники тансэкхва, Хан Аэ Канг проводит долгие часы в медитации. Будучи глубоко верующей христианкой, художница слой за слоем наносит на холсты иероглифы с цитатами из Священного Писания, покрывая их лёгкими многочисленными узорами из крестов. Для создания каждой своей работы автор проводит несколько недель в медитациях по 8 часов, ежедневно нанося на холст от 8-ми до 20-ти слоев краски. Благодаря такой многослойности её картины получаются объемными и наполненными светом, а масло и акрил, с которыми она работает, становятся практически неузнаваемыми, создавая эффект ткани или мозаики на холсте.

Тансэкхва — движение, которое не только фокусируется на исследовании монохромных цветов, но и на том, как эти цвета вызывают экстатическое состояние в человеке. Проводя долгие часы в медитативной молитве в процессе создания работы, Хан Аэ Канг стремится ухватить божественный свет, в который безоговорочно верит, и передать через многослойную игру цвета блаженное состояние зрителю.

BOCCARA ART Moscow впервые знакомит российского зрителя с исторически значимыми работами художницы, представляя выставку «Хан Аэ Канг: Новая тансэкхва. Медитация в цвете». Экспозиция наиболее полно отражает все грани творчества автора: как масштабные триптихи, так и более камерные работы.

Интерес к искусству представителей Южной Кореи, и в частности, к творчеству Хан Аэ Канг, растёт во всем мире. В 2020 году состоялись две крупные персональные выставки Хан Аэ Канг в Европе: Accademia Fine Art & Auction House (Монако) и Museo Dei Bozzetti (Италия).

Выставка подготовлена галереей BOCCARA ART Moscow.

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