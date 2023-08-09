«Хроники русской революции»: Андрей Кончаловский завершил съёмки нового многосерийного исторического фильма

6 августа в Москве, в Большом театре, Андрей Кончаловский завершил съёмки нового 16-серийного исторического фильма под рабочим названием «Хроники русской революции». Генеральными продюсерами картины выступили Алишер Усманов и телеканал «Россия». Фильм снят при поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Онлайн-премьера состоится на START в 2024 году.

Новая лента посвящена трагическим событиям Октябрьской революции. Её действие охватывает период с 1905 по 1924 год – непростую эпоху, повлиявшую на судьбы людей не только России, но и всего мира в XX столетии. Главные роли в фильме исполнили: Юра Борисов, Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Юлия Высоцкая, Никита Каратаев, Александр Мизев, Тимофей Окроев и другие.

«Это самая объёмная работа в моей жизни, практически эпопея. В ней мало чистой фантазии: даже вымышленные герои навеяны реальными персонажами, а истории – документальными фактами. Это попытка сохранить историческую память о неординарных людях. Я попытаюсь рассказать русскую историю, находясь в костюме и Ленина, и Сталина, и Николая II, и бандита Лёньки Бешеного. Я постараюсь понять каждый характер в его амбивалентности. И прежде всего это будет рассказ о человеке с присущими ему достоинствами и недостатками», – говорит режиссёр Андрей Кончаловский.

Генеральным продюсером картины выступает известный российско-узбекский меценат Алишер Усманов. Его сотрудничество с режиссёром имеет давнюю историю: в 2016 году Алишер Усманов выступил в качестве ассоциированного продюсера фильма «Рай», удостоенного Серебряного льва на 73-м Венецианском кинофестивале, а затем, уже в качестве генерального продюсера, поддержал фильмы «Грех» (2019) и «Дорогие товарищи!» (2020).

Съёмки масштабной эпопеи Андрея Кончаловского продолжались почти год: с сентября 2022 года по август 2023 года. Во время работы над картиной режиссёр стремился к максимальной достоверности, в мельчайших деталях соблюдая соответствие историческому периоду и духу эпохи. В ходе съёмок было воссоздано множество исторических интерьеров и экстерьеров, перед художниками по гриму стояла задача обеспечить полное портретное сходство актёров с деятелями начала ХХ века, а кадры картины были стилистически приближены к фотографиям и кинохронике той поры.

«Если удастся передать этот запах эпохи – бородатые мужики на улицах, немое кино, другая энергетика, иррациональность в каждом кадре – зритель будет кожей чувствовать то давно отлетевшее время», – комментирует режиссер.

Фото – Анастасия ЛЯШЕНКО

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