Художник и врач-офтальмолог Лана ИЛИЗАРОВА: «Познать человека можно только творчески»

Можно ли начать писать картины после успешной карьеры врача-офтальмолога? Какое значение в жизни должна иметь живопись, чтобы совершить такой выбор? Каким видением мира со зрителем может поделиться такой художник? Специально для АртМосковии рассказывает свою историю московский художник, член Союза художников горских евреев России Лана Илизарова.

- Лана, что произошло в вашей жизни, что вы сделали такой неожиданный для многих профессиональный выбор?

- Все случилось по любви. У меня трое детей, мы были на отдыхе и пошли в арт-студию. Это было в 2012 году. Я очень хотела, чтобы дети все вместе порисовали, попробовали себя творчески. А получилось, что свои способности испытала и я – организаторы того вечера настояли, чтобы я рисовала вместе с детьми. До этого момента я не держала в руках кисть ни разу. А после этого – понеслось… Из арт-студии домой я вернулась с тремя законченными картинами.

- Ничего себе! И тем не менее, разве этого достаточно, чтобы принять такое серьезное решение: оставить успешную карьеру врача, пациентов и начать писать картины! Искусство – очень сложная сфера, где так непросто добиться значимых профессиональных успехов.

- Конечно, это решение не было простым. Я очень много терзалась и сомневалась, делая выбор. Сначала старалась успеть и в медицине, и в творчестве, и в семье. Здравый смысл говорил в пользу моей профессии. А душа и сердце требовали писать картины. Мы живем за городом, и я смогла в одном из хозяйственных помещений обосновать небольшую мастерскую. Стала работать каждые выходные. И делиться с гостями, которые бывали у нас дома, своим увлечением, приглашала посмотреть работы в мастерской, делилась, как меня увлекает творчество. На удивление, наши гости стали моими первыми клиентами.

- Как вы приняли то самое финальное решение: окончательно оставить медицину и уйти в искусство?

- Болезненно, но верно. Поняла, что надо сделать выбор. Потому что на все меня перестало хватать. И буду всегда благодарна своему супругу Артуру, который поддержал мое решение.

- Получается, у вас нет художественного образования. Где вы учились?

- Да, у меня медицинское образование. Возможности учиться системно, получать академическое образование в области живописи я не могла. У меня была основная работа и трое детей. Поэтому я брала индивидуальные уроки у педагога, много советовалась со знакомыми профессиональными художниками и, конечно, больше всего занималась самостоятельно. Справедливости ради стоит сказать, что и педагог, и художники отмечали мой стремительный прогресс и приняли в круг коллег из статуса ученицы.

- Арт-критики проследили связь между вашей профессией врача-офтальмолога и техникой в живописи. Вы используете очень длинные мазки, исходящие из центра композиции множественными цветовыми лучами. Все это напоминает радужку глаза человека.

- Это наблюдение арт-критиков стало для меня откровением. Но когда я об этом узнала, все сопоставила, тоже увидела эту связь. Вообще, и живопись, и медицина каждая своими методами исследуют природу и человека. Как опытный врач хочу сказать, что человека тоже лечишь, опираясь не только на науку, но и на свое сердце.

Лана Илизарова. Порхание бабочки. 2021. Холст, масло, 60х80

Лана Илизарова. Перо. 2022. Холст, масло, 40х60 см

- Лана, что как художника вас вдохновляет?

- Музыка и цветы. В мастерской я всегда включаю любимых исполнителей и под их песни настраиваюсь на работу. Готовлю краски, холсты. Танцую, подпеваю и, как мне кажется, погружаюсь в какой-то поток, далекий от рутины и забот. На следующей день смотрю на законченные работы, и сама удивляюсь образам и эмоциям, которые я выразила в живописи.

А цветы – это мой второй проводник из мира реального в мир искусства. Я пишу очень много образов цветов как художник, а как женщина украшаю ими наш дом и сад – у меня во дворе растет большой розарий с десятками сортов роз.

- Теперь понятно, почему ваши работы такие жизнерадостные. На них хочется смотреть и хочется ими украшать свой дом. Они дарят радость, вдохновение, наполняют красотой и возвращают к мыслям о том, насколько прекрасен и совершенен мир вокруг.

- Спасибо большое. Мне очень приятно, что мое творчество вызывает такой отклик. Хочу пригласить всех в первые дни марта на мою новую выставку в Москве, в галерее Niko. На ней будут представлены весенние образы: цветы, бабочки и перья. Все подробности в моей социальной сети.

Биография

Художник Илизарова Лана Гамлетовна родилась в 1977 году в Тбилиси. Детство и юность провела в Баку.

В 1999 году окончила Азербайджанский медицинский университет им Н. Нариманова. В том же году по специальности своей поступила в клиническую ординатуру в НИИ ГБ РАМН (Научно-исследовательский институт глазных болезней при Российской академии медицинских наук) им. Сеченова в Москве, где и работала.

В 2012 году начала заниматься живописью. Основные сюжеты - цветочные натюрморты, сказочные бабочки, живые цветы, солнечные дворики Азербайджана и Италии.

В 2020 году освоила каллиграфию и в результате создала серию работ «Новесомые перья». Продолжает экспериментировать с техниками.

Член союза художников Горских евреев России. Член общины горских евреев Москвы и Баку.

Беседовала Наталия ИВАНОВА, арт-продюсер, кандидат наук