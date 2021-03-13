Hyundai и Московская консерватория представляют программу «В гостях у игрушек, или Маленькими шагами в Большую музыку»

Hyundai и Мос­ков­ская госу­дар­ствен­ная кон­сер­ва­то­рия пред­став­ля­ют кон­церт «В гостях у игру­шек, или Малень­ки­ми шага­ми в Боль­шую музы­ку». Новая про­грам­ма в рам­ках шесто­го сезо­на сов­мест­но­го соци­аль­но-обра­зо­ва­тель­но­го про­ек­та для детей «Боль­шая музы­ка для малень­ких» состо­ит­ся в Hyundai MotorStudio 20 мар­та 2021 года.

Перед слу­ша­те­ля­ми высту­пят уча­щи­е­ся музы­каль­ной шко­лы им. Гне­си­ных и Цен­траль­ной музы­каль­ной шко­лы при Мос­ков­ской госу­дар­ствен­ной кон­сер­ва­то­рии в воз­расте от 5 до 9 лет. Юные скри­па­чи и пиа­ни­сты сыг­ра­ют шедев­ры «дет­ско­го» репер­ту­а­ра. Они испол­нят про­из­ве­де­ния Чай­ков­ско­го, Шума­на, Дебюс­си, Шоста­ко­ви­ча, напи­сан­ные спе­ци­аль­но для детей.

Участ­ни­ки кон­цер­та позна­ко­мят­ся с тра­ди­ци­я­ми вос­пи­та­ния 19–20 веков, игруш­ка­ми этих эпох и узна­ют, с чего начи­на­ет­ся путь боль­шо­го музыканта.

Про­грам­ма состо­ит­ся 20 мар­та в 14:00 и прой­дет в Hyundai MotorStudio на Новом Арба­те, 21, стр. 1. Для уча­стия нуж­на пред­ва­ри­тель­ная реги­стра­ция по пред­ло­жен­ной ссыл­ке, кото­рая откро­ет­ся 16 мар­та в 15:00.

«Боль­шая музы­ка для малень­ких» – сов­мест­ный про­ект Мос­ков­ской госу­дар­ствен­ной кон­сер­ва­то­рии им. П.И. Чай­ков­ско­го и ком­па­нии «Хен­дэ Мотор СНГ». Он был запу­щен в 2015 году для попу­ля­ри­за­ции клас­си­че­ской музы­ки сре­ди под­рас­та­ю­ще­го поко­ле­ния. Каж­дый кон­церт про­хо­дит в фор­ма­те интер­ак­тив­ной музы­каль­ной лек­ции с фраг­мен­та­ми теат­раль­но­го дей­ства, мульт­филь­мов и ярко­го испол­не­ния музы­каль­ных отрыв­ков из извест­ных клас­си­че­ских про­из­ве­де­ний сту­ден­та­ми и аспи­ран­та­ми Мос­ков­ской кон­сер­ва­то­рии. За 5 сезо­нов про­грам­мы в ней при­ня­ли уча­стие око­ло 13 000 слу­ша­те­лей. С 2020 года на Youtube-кана­ле Hyundai и в Яндекс.Эфире транс­ли­ру­ют­ся онлайн-кон­цер­ты про­ек­та, кото­рые поз­во­ля­ют при­со­еди­нить­ся к нему всем жела­ю­щим из любой точ­ки мира.

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