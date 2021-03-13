Hyundai и Московская консерватория представляют программу «В гостях у игрушек, или Маленькими шагами в Большую музыку»

Hyundai и Московская государственная консерватория представляют концерт «В гостях у игрушек, или Маленькими шагами в Большую музыку». Новая программа в рамках шестого сезона совместного социально-образовательного проекта для детей «Большая музыка для маленьких» состоится в Hyundai MotorStudio 20 марта 2021 года.
Перед слушателями выступят учащиеся музыкальной школы им. Гнесиных и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории в возрасте от 5 до 9 лет. Юные скрипачи и пианисты сыграют шедевры «детского» репертуара. Они исполнят произведения Чайковского, Шумана, Дебюсси, Шостаковича, написанные специально для детей.
Участники концерта познакомятся с традициями воспитания 19–20 веков, игрушками этих эпох и узнают, с чего начинается путь большого музыканта.
Программа состоится 20 марта в 14:00 и пройдет в Hyundai MotorStudio на Новом Арбате, 21, стр. 1. Для участия нужна предварительная регистрация по предложенной ссылке, которая откроется 16 марта в 15:00.
«Большая музыка для маленьких» – совместный проект Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и компании «Хендэ Мотор СНГ». Он был запущен в 2015 году для популяризации классической музыки среди подрастающего поколения. Каждый концерт проходит в формате интерактивной музыкальной лекции с фрагментами театрального действа, мультфильмов и яркого исполнения музыкальных отрывков из известных классических произведений студентами и аспирантами Московской консерватории. За 5 сезонов программы в ней приняли участие около 13 000 слушателей. С 2020 года на Youtube-канале Hyundai и в Яндекс.Эфире транслируются онлайн-концерты проекта, которые позволяют присоединиться к нему всем желающим из любой точки мира.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.