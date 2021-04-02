Hyundai и Московская консерватория представляют программу «В гостях у симфонического оркестра»

Hyundai и Мос­ков­ская госу­дар­ствен­ная кон­сер­ва­то­рия пред­став­ля­ют музы­каль­ную про­грам­му для детей «В гостях у сим­фо­ни­че­ско­го оркест­ра». Кон­церт состо­ит­ся в Hyundai MotorStudio 10 апре­ля в 11:00 в рам­ках шесто­го сезо­на обра­зо­ва­тель­но­го про­ек­та «Боль­шая музы­ка для маленьких».

Во вре­мя кон­цер­та участ­ни­ки позна­ко­мят­ся с инстру­мен­та­ми, вхо­дя­щи­ми в сим­фо­ни­че­ский оркестр, и оце­нят их воз­мож­но­сти, харак­тер и роль, кото­рую каж­дый инстру­мент, подоб­но акте­рам, игра­ет на сцене. Перед гостя­ми Hyundai MotorStudio с дву­мя про­из­ве­де­ни­я­ми высту­пит моло­дой музы­каль­ный кол­лек­тив сту­ден­тов и выпуск­ни­ков Мос­ков­ской кон­сер­ва­то­рии Korolëv Orchestra.

Пер­вое – «Путе­во­ди­тель по оркест­ру для юных слу­ша­те­лей» англий­ско­го ком­по­зи­то­ра Бен­джа­ми­на Брит­те­на. Арти­сты вклю­чи­ли его в про­грам­му, что­бы про­де­мон­стри­ро­вать, как меня­ет­ся одна и та же мело­дия, сыг­ран­ная раз­ны­ми груп­па­ми инстру­мен­тов. Вто­рое про­из­ве­де­ние – «Петя и волк» Сер­гея Про­ко­фье­ва – насто­я­щая азбу­ка сим­фо­ни­че­ской музы­ки. На его при­ме­ре Korolëv Orchestra позна­ко­мят ребят не толь­ко с темб­ра­ми отдель­ных инстру­мен­тов, но и с важ­ным музы­каль­ным поня­ти­ем лейт­мо­ти­ва, и помо­гут слу­ша­те­лям понять, как оркестр пере­да­ет обра­зы геро­ев этой зна­ме­ни­той сказки.

Кон­церт состо­ит­ся 10 апре­ля в 11:00 в Hyundai MotorStudio на Новом Арба­те, 21, стр. 1. Для уча­стия нуж­на пред­ва­ри­тель­ная реги­стра­ция по ссыл­ке (откро­ет­ся 06 апре­ля в 15:00).

«Боль­шая музы­ка для малень­ких» – сов­мест­ный про­ект Мос­ков­ской госу­дар­ствен­ной кон­сер­ва­то­рии им. П.И. Чай­ков­ско­го и ком­па­нии «Хен­дэ Мотор СНГ». Он был запу­щен в 2015 году для попу­ля­ри­за­ции клас­си­че­ской музы­ки сре­ди под­рас­та­ю­ще­го поко­ле­ния. Каж­дый кон­церт про­хо­дит в фор­ма­те интер­ак­тив­ной музы­каль­ной лек­ции с фраг­мен­та­ми теат­раль­но­го дей­ства, мульт­филь­мов и ярко­го испол­не­ния музы­каль­ных отрыв­ков из извест­ных клас­си­че­ских про­из­ве­де­ний сту­ден­та­ми и аспи­ран­та­ми Мос­ков­ской кон­сер­ва­то­рии. За 5 сезо­нов про­грам­мы в ней при­ня­ли уча­стие око­ло 13 000 слу­ша­те­лей. С 2020 года на Youtube-кана­ле Hyundai и в Яндекс.Эфире транс­ли­ру­ют­ся онлайн-кон­цер­ты про­ек­та, кото­рые поз­во­ля­ют при­со­еди­нить­ся к нему всем жела­ю­щим из любой точ­ки мира.

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