Hyundai и Московская консерватория представляют программу «В гостях у симфонического оркестра»

Hyundai и Московская государственная консерватория представляют музыкальную программу для детей «В гостях у симфонического оркестра». Концерт состоится в Hyundai MotorStudio 10 апреля в 11:00 в рамках шестого сезона образовательного проекта «Большая музыка для маленьких».
Во время концерта участники познакомятся с инструментами, входящими в симфонический оркестр, и оценят их возможности, характер и роль, которую каждый инструмент, подобно актерам, играет на сцене. Перед гостями Hyundai MotorStudio с двумя произведениями выступит молодой музыкальный коллектив студентов и выпускников Московской консерватории Korolëv Orchestra.
Первое – «Путеводитель по оркестру для юных слушателей» английского композитора Бенджамина Бриттена. Артисты включили его в программу, чтобы продемонстрировать, как меняется одна и та же мелодия, сыгранная разными группами инструментов. Второе произведение – «Петя и волк» Сергея Прокофьева – настоящая азбука симфонической музыки. На его примере Korolëv Orchestra познакомят ребят не только с тембрами отдельных инструментов, но и с важным музыкальным понятием лейтмотива, и помогут слушателям понять, как оркестр передает образы героев этой знаменитой сказки.
Концерт состоится 10 апреля в 11:00 в Hyundai MotorStudio на Новом Арбате, 21, стр. 1. Для участия нужна предварительная регистрация по ссылке (откроется 06 апреля в 15:00).
«Большая музыка для маленьких» – совместный проект Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и компании «Хендэ Мотор СНГ». Он был запущен в 2015 году для популяризации классической музыки среди подрастающего поколения. Каждый концерт проходит в формате интерактивной музыкальной лекции с фрагментами театрального действа, мультфильмов и яркого исполнения музыкальных отрывков из известных классических произведений студентами и аспирантами Московской консерватории. За 5 сезонов программы в ней приняли участие около 13 000 слушателей. С 2020 года на Youtube-канале Hyundai и в Яндекс.Эфире транслируются онлайн-концерты проекта, которые позволяют присоединиться к нему всем желающим из любой точки мира.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.