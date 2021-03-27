И все мечты сбываются

«И все меч­ты сбы­ва­ют­ся у тех, кто здесь живет» — сло­ва, мно­го­крат­но про­ни­зы­ва­ю­щие музы­ку един­ствен­ной опе­рет­ты Д.Д. Шоста­ко­ви­ча «Москва, Чере­муш­ки», кото­рая отныне будет идти на Камер­ной сцене им. Б.А. Покров­ско­го Боль­шо­го теат­ра. Это сочи­не­ние – жиз­не­утвер­жда­ю­щий памят­ник совет­ской эпо­хе. А спек­такль, создан­ный Ива­ном Попов­ски, Пав­лом Кли­ни­че­вым, Сер­ге­ем Чоба­ном, Алек­сан­дром Шей­не­ром и др., захва­тит сво­ей искрен­но­стью и доб­ро­ду­ши­ем не толь­ко рев­ни­те­лей совет­ско­го вре­ме­ни, носталь­ги­ру­ю­щих по свет­ло­му про­шло­му, но и всех, кто решит­ся услы­шать и уви­деть новую постановку.

Мир уди­ви­тель­но искрен­ний и доб­рый пере­да­ет музы­ка, столь не харак­тер­ная для гения Д.Д. Шоста­ко­ви­ча. Сам факт рабо­ты ком­по­зи­то­ра над «лег­ким жан­ром», за кото­рую он при­нял­ся по насто­я­тель­ной прось­бе глав­но­го дири­же­ра Мос­ков­ско­го теат­ра опе­рет­ты Гри­го­рия Сто­ля­ро­ва в 1957 году, был вос­при­нят музы­каль­ной обще­ствен­но­стью с боль­шим инте­ре­сом. От авто­ра Седь­мой и Один­на­дца­той сим­фо­ний жда­ли слож­ней­шей музы­ки с харак­тер­ны­ми терп­ки­ми гар­мо­ни­я­ми. И како­во же было удив­ле­ние, когда на пре­мье­ре 24 янва­ря 1959 года со сце­ны Мос­ков­ско­го теат­ра опе­рет­ты зазву­ча­ла музы­ка непри­нуж­ден­ная и жиз­не­ра­дост­ная, сло­жен­ная из ост­ро­ум­ных цитат совре­мен­но­го город­ско­го и народ­но­го фольк­ло­ра, изобиль­но про­ни­зан­ная тан­це­валь­ны­ми рит­ма­ми самых раз­ных жан­ров. Здесь слыш­ны и пере­плав­лен­ные авто­ром инто­на­ции лири­че­ско­го роман­са, и задор­ные совет­ские пес­ни, вдох­нов­ля­ю­щие на тру­до­вые подви­ги, и все­ми узна­ва­е­мые народ­ные мело­дии. Свет­лые инто­на­ции любов­ной лири­ки сосед­ству­ют с сати­ри­че­ски­ми потеш­ка­ми, и этот музы­каль­ный калей­до­скоп кру­жит­ся в рит­мах тан­це­валь­но­го фей­ер­вер­ка: вальс, галоп, поль­ка, тан­го, рок-н-ролл, дивер­тис­мент… Все это уди­ви­тель­но орга­нич­но впи­сы­ва­ет­ся в строй­ную музы­каль­ную архи­тек­то­ни­ку, создан­ную дири­же­ром поста­нов­ки Пав­лом Клиничевым.

Бубен­цов — Юрий Сыров, Маша — Ната­лья Риттер

Дре­бед­нев — Роман Шев­чук, Вава — Алек­сандра Наношкина

Лидоч­ка — Ана­ста­сия Соро­ки­на, Борис — Аза­мат Цалити

Бара­баш­кин — Гер­ман Юкавский

Заме­ча­тель­но и то, что созда­те­ли спек­так­ля, не побо­яв­шись ока­зать­ся мало ори­ги­наль­ны­ми, не ста­ли изоб­ре­тать мод­ных сего­дня парал­лель­ных музы­ке визу­аль­ных смыс­лов, а сде­ла­ли поста­нов­ку, пере­да­ю­щую блеск и дина­мич­ность автор­ской партитуры.

Глав­ная сюжет­ная ось спек­так­ля – пре­сло­ву­тый квар­тир­ный вопрос. Вокруг него скла­ды­ва­ют­ся судь­бы геро­ев, меч­та­ю­щих о сво­их отдель­ных квад­рат­ных мет­рах. Белые окон­ные рамы раз­ных раз­ме­ров – основ­ной мотив сце­но­гра­фии Сер­гея Чоба­на и Алек­сан­дры Шей­нер – мно­го­об­раз­но и дина­мич­но запол­ня­ют про­стран­ство не толь­ко сце­ны, но и зри­тель­но­го зала, где при­выч­но для Камер­но­го теат­ра тоже разыг­ры­ва­ет­ся дей­ствие. Лест­ни­цы, кра­ны – все напо­ми­на­ет о строй­ке жилья в новом тогда рай­оне Чере­муш­ки, о кото­ром меч­та­ют раз­но­маст­ные жите­ли ком­му­на­лок: арма­тур­щи­ца Люся (Ека­те­ри­на Семе­но­ва), пере­пол­нен­ная про­ти­во­ре­чи­вы­ми чув­ства­ми к шофе­ру Сер­гею (Вале­рий Мака­ров), экс­кур­со­вод Бубен­цов (Юрий Сыров), жаж­ду­щий тер­ри­то­ри­аль­но­го объ­еди­не­ния со сво­ей супру­гой Машей (Ната­ля Рит­тер), ста­рый моск­вич Бабу­ров (Вик­тор Боров­ков), его дочь Лидоч­ка, тоже экс­кур­со­вод (Ана­ста­сия Соро­ки­на), и оча­ро­ван­ный ею Борис (Аза­мат Цали­ти). Про­ти­во­по­лож­ным фрон­том высту­па­ют сати­ри­че­ски пред­став­лен­ные началь­ник строй­ки в Чере­муш­ках, «пер­со­на» Дре­бед­нев (Роман Шев­чук) с его юной, мер­кан­тиль­ной избран­ни­цей Вавоч­кой (Алек­сандра Нанош­ки­на), стре­мя­щей­ся запо­лу­чить две квар­ти­ры, и управ­хоз Бара­баш­кин (коло­рит­ный Гер­ман Юкав­ский), мани­пу­ли­ру­ю­щий квар­тир­ны­ми клю­ча­ми и руко­вод­ству­ю­щий­ся нехит­рой «грам­ма­ти­кой»: «Вы – мне, я – Вам, мы – им, они – нам».

Режис­су­ра Ива­на Попов­ски, создав­ше­го непре­рыв­ное дина­мич­ное дей­ство, изоби­лу­ет ост­ро­ум­ны­ми наход­ка­ми: ожи­ва­ю­щие в тан­це экс­по­на­ты музея исто­рии и рекон­струк­ции Моск­вы, бук­валь­но запу­тав­ши­е­ся в соб­ствен­ных «свя­зях» управ­дом и управ­хоз, и мно­го дру­гих при­ду­мок непре­рыв­но удер­жи­ва­ют вни­ма­ние зрителя.

Арти­сты – по все­му вид­но – про­ник­лись искро­мет­ной музы­кой и про­де­мон­стри­ро­ва­ли, кро­ме каче­ствен­но­го вока­ла, самые раз­но­об­раз­ные талан­ты: вдох­но­вен­но испол­нив свои роли, они уди­ви­тель­но точ­но вли­лись в изоб­ре­та­тель­ные тан­це­валь­ные ком­по­зи­ции, почти не усту­пая в пла­стич­но­сти части балет­ной труп­пы Боль­шо­го, соста­вив­шей миманс спек­так­ля. Отда­дим долж­ное режис­се­ру по пла­сти­ке и хорео­гра­фу Миха­и­лу Коле­го­ву, без ори­ги­наль­ных идей кото­ро­го вряд ли спек­такль имел бы такое оча­ро­ва­ние, ведь тан­це­валь­ные номе­ра состав­ля­ют его зна­чи­тель­ную часть.

Неда­ром эта музы­ка, про­ни­зан­ная опти­миз­мом и радо­стью ожи­да­ния ново­го, в свое вре­мя, вслед за пре­мье­рой в теат­ре опе­рет­ты, заво­е­ва­ла такую попу­ляр­ность, что охва­ти­ла теат­раль­ны­ми поста­нов­ка­ми гео­гра­фию не толь­ко Совет­ско­го Сою­за, но и соци­а­ли­сти­че­ских стран вплоть до Гер­ма­нии и Чехии. Она вдох­но­ви­ла и на созда­ние филь­ма «Чере­муш­ки», сня­то­го Гер­бер­том Рап­по­пор­том через пару лет после пре­мье­ры опе­рет­ты. Неза­слу­жен­но обой­ден­ная вни­ма­ни­ем сто­лич­ных теат­ров в послед­нее вре­мя, она на глав­ной музы­каль­ной сцене стра­ны теперь обре­ла новую, и похо­же, счаст­ли­вую жизнь – веро­ят­но, ту самую, кото­рой нам так не хва­та­ет в совре­мен­ной реальности.

Евге­ния АРТЁМОВА,

Фото – Павел РЫЧКОВ

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