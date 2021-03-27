«И все мечты сбываются у тех, кто здесь живет» — слова, многократно пронизывающие музыку единственной оперетты Д.Д. Шостаковича «Москва, Черемушки», которая отныне будет идти на Камерной сцене им. Б.А. Покровского Большого театра. Это сочинение – жизнеутверждающий памятник советской эпохе. А спектакль, созданный Иваном Поповски, Павлом Клиничевым, Сергеем Чобаном, Александром Шейнером и др., захватит своей искренностью и добродушием не только ревнителей советского времени, ностальгирующих по светлому прошлому, но и всех, кто решится услышать и увидеть новую постановку.
Мир удивительно искренний и добрый передает музыка, столь не характерная для гения Д.Д. Шостаковича. Сам факт работы композитора над «легким жанром», за которую он принялся по настоятельной просьбе главного дирижера Московского театра оперетты Григория Столярова в 1957 году, был воспринят музыкальной общественностью с большим интересом. От автора Седьмой и Одиннадцатой симфоний ждали сложнейшей музыки с характерными терпкими гармониями. И каково же было удивление, когда на премьере 24 января 1959 года со сцены Московского театра оперетты зазвучала музыка непринужденная и жизнерадостная, сложенная из остроумных цитат современного городского и народного фольклора, изобильно пронизанная танцевальными ритмами самых разных жанров. Здесь слышны и переплавленные автором интонации лирического романса, и задорные советские песни, вдохновляющие на трудовые подвиги, и всеми узнаваемые народные мелодии. Светлые интонации любовной лирики соседствуют с сатирическими потешками, и этот музыкальный калейдоскоп кружится в ритмах танцевального фейерверка: вальс, галоп, полька, танго, рок-н-ролл, дивертисмент… Все это удивительно органично вписывается в стройную музыкальную архитектонику, созданную дирижером постановки Павлом Клиничевым.
Бубенцов — Юрий Сыров, Маша — Наталья Риттер
Дребеднев — Роман Шевчук, Вава — Александра Наношкина
Лидочка — Анастасия Сорокина, Борис — Азамат Цалити
Барабашкин — Герман Юкавский
Замечательно и то, что создатели спектакля, не побоявшись оказаться мало оригинальными, не стали изобретать модных сегодня параллельных музыке визуальных смыслов, а сделали постановку, передающую блеск и динамичность авторской партитуры.
Главная сюжетная ось спектакля – пресловутый квартирный вопрос. Вокруг него складываются судьбы героев, мечтающих о своих отдельных квадратных метрах. Белые оконные рамы разных размеров – основной мотив сценографии Сергея Чобана и Александры Шейнер – многообразно и динамично заполняют пространство не только сцены, но и зрительного зала, где привычно для Камерного театра тоже разыгрывается действие. Лестницы, краны – все напоминает о стройке жилья в новом тогда районе Черемушки, о котором мечтают разномастные жители коммуналок: арматурщица Люся (Екатерина Семенова), переполненная противоречивыми чувствами к шоферу Сергею (Валерий Макаров), экскурсовод Бубенцов (Юрий Сыров), жаждущий территориального объединения со своей супругой Машей (Наталя Риттер), старый москвич Бабуров (Виктор Боровков), его дочь Лидочка, тоже экскурсовод (Анастасия Сорокина), и очарованный ею Борис (Азамат Цалити). Противоположным фронтом выступают сатирически представленные начальник стройки в Черемушках, «персона» Дребеднев (Роман Шевчук) с его юной, меркантильной избранницей Вавочкой (Александра Наношкина), стремящейся заполучить две квартиры, и управхоз Барабашкин (колоритный Герман Юкавский), манипулирующий квартирными ключами и руководствующийся нехитрой «грамматикой»: «Вы – мне, я – Вам, мы – им, они – нам».
Режиссура Ивана Поповски, создавшего непрерывное динамичное действо, изобилует остроумными находками: оживающие в танце экспонаты музея истории и реконструкции Москвы, буквально запутавшиеся в собственных «связях» управдом и управхоз, и много других придумок непрерывно удерживают внимание зрителя.
Артисты – по всему видно – прониклись искрометной музыкой и продемонстрировали, кроме качественного вокала, самые разнообразные таланты: вдохновенно исполнив свои роли, они удивительно точно влились в изобретательные танцевальные композиции, почти не уступая в пластичности части балетной труппы Большого, составившей миманс спектакля. Отдадим должное режиссеру по пластике и хореографу Михаилу Колегову, без оригинальных идей которого вряд ли спектакль имел бы такое очарование, ведь танцевальные номера составляют его значительную часть.
Недаром эта музыка, пронизанная оптимизмом и радостью ожидания нового, в свое время, вслед за премьерой в театре оперетты, завоевала такую популярность, что охватила театральными постановками географию не только Советского Союза, но и социалистических стран вплоть до Германии и Чехии. Она вдохновила и на создание фильма «Черемушки», снятого Гербертом Раппопортом через пару лет после премьеры оперетты. Незаслуженно обойденная вниманием столичных театров в последнее время, она на главной музыкальной сцене страны теперь обрела новую, и похоже, счастливую жизнь – вероятно, ту самую, которой нам так не хватает в современной реальности.
Евгения АРТЁМОВА,
Фото – Павел РЫЧКОВ