В Электростали открылась областная выставка-конкурс «Современная вышивка Подмосковья»

В Музейно-выставочном центре городского округа Электросталь открылась областная выставка-конкурс «Современная вышивка Подмосковья». Выставка проводится более 20 лет и проходит раз в три года.

Учредители проекта – Министерство культуры Московской области и управление по культуре и делам молодежи администрации городского округа Электросталь, он реализуется при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества им. В. Поленова.

«Современная вышивка Подмосковья» – это своего рода отборочный тур к Всероссийской выставке «Искусство современной вышивки». К участию приглашаются индивидуальные мастера (от 14 лет) и творческие коллективы студий, клубов, объединений со всей Московской области.

Цели выставки-конкурса – сохранение народной традиции как национального достояния; определение существующих направлений и тенденций развития современной вышивки; выявление талантливых мастеров, работающих в различных жанрах вышивки; повышение художественного мастерства участников.

В 2022 году на выставку поступило 180 работ от 54 участников. Всего представлены 14 городских округов: Балашиха, Богородский, Мытищи, Клин, Подольск, Сергиев Посад, Павловский Посад, Красногорск, Серпухов, Шаховская, Шатура, Электрогорск, Электросталь, Лосино-Петровский.

В экспозиции представлены вышитые картины, иконы и предметы утилитарного назначения: скатерти, панно, салфетки, предметы одежды, шкатулки, украшения и т.п. Разнообразны и техники исполнения произведений: крест, полукрест, гладь, тамбурный шов, узелки, нетканый гобелен, филейная вышивка, используются также и смешанные техники.

Выставка будет работать до 17 апреля 2022 года.

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