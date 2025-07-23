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Игорь Рыбаков выкупает первый альбом Гуфа «Город Дорог»

editor
By editor
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Guf - GOROD DOROG

Бизнесмен и музыкант Игорь Рыбаков выкупает у продюсера, сооснователя и гендиректора «Монолит Рекордс» Антона Пронина права на дебютный студийный альбом российского рэп-исполнителя Гуфа, выпущенный в 2007 году – «Город Дорог». Это первый релиз участников группы CENTR. Сумма сделки – 95 млн рублей.

«Город Дорог» – альбом, который я когда-то давно заслушивал, что называется, до дыр. И когда у меня на YouTube-канале Антон Пронин озвучил предложение о его продаже, меня это заинтересовало. Три года назад я хотел сделать фит с Гуфом, но тогда мы не смогли договориться по условиям. В итоге сделали коллабу с Витей Ак и выпустили классный клип «Заряжаем бабки» — свыше 5 млн просмотров», — говорит Игорь Рыбаков, добавляя, что due diligence будет завершен в течение месяца.

«Я покупал права на альбом Гуфа много лет назад и сегодняшняя сделка – отличный вариант фиксации прибыли. Доходность актива: около 15-16%. Часть средств от продажи альбома я направлю на поддержку реабилитационного центра наркозависимых людей. Игорь Рыбаков для меня — отличный пример успешного бизнесмена и предпринимателя, который через свои песни раскрывает творческий потенциал и проявляется как многогранная и интересная личность», — резюмирует Антон Пронин.

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