Выставка произведений Владимира Соковнина в Российской академии художеств 

21 апре­ля 2021 года Рос­сий­ская ака­де­мия худо­жеств пред­став­ля­ет выстав­ку про­из­ве­де­ний народ­но­го худож­ни­ка Рос­сии, ака­де­ми­ка и чле­на Пре­зи­ди­у­ма РАХ Вла­ди­ми­ра Соков­ни­на. В экс­по­зи­ции пред­став­ле­но око­ло 40 живо­пис­ных поло­тен и автор­ская инстал­ля­ция, вос­со­зда­ю­щая один из костю­мов кино­филь­ма «Кин-дза-дза» (реж. Г.Данелия), рабо­ту над кото­ры­ми вел худож­ник в соав­тор­стве с супру­гой Ната­ли­ей Журавле­вой в 1986 году.

Вла­ди­мир Соков­нин. Авто­порт­рет. 100х150 см, холст, мас­ло. 2020 год

Вла­ди­мир Бори­со­вич Соков­нин родил­ся в Москве в 1955 году. В 1982 году окон­чил факуль­тет при­клад­но­го искус­ства Мос­ков­ско­го тек­стиль­но­го инсти­ту­та им. А.Н. Косы­ги­на. С 1976 года – посто­ян­ный участ­ник мос­ков­ских, рес­пуб­ли­кан­ских, все­со­юз­ных худо­же­ствен­ных выста­вок, в том чис­ле и пер­со­наль­ных. Твор­че­ство В.Б. Соков­ни­на отме­че­но мно­го­чис­лен­ны­ми награ­да­ми, сре­ди кото­рых «Орден Друж­бы» (2018), орде­на Пре­по­доб­но­го св.Сергия Радо­неж­ско­го III, II сте­пе­ни (2001, 2005), меда­ли Рос­сий­ской ака­де­мии худо­жеств, МСХ, МОСХ Рос­сии, СХ Рос­сии, ТСХР и дру­гие. Рабо­ты авто­ра нахо­дят­ся в собра­ни­ях ряда худо­же­ствен­ных музеев Рос­сии и в зару­беж­ных част­ных кол­лек­ци­ях КНР, Фран­ции, Гер­ма­нии, США.

Вла­ди­мир Соков­нин — явля­ет­ся авто­ром три­пти­ха «Память» в Музее Вели­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны на Поклон­ной горе (1985), участ­во­вал в вос­со­зда­нии живо­пис­но­го убран­ства Хра­ма Хри­ста Спа­си­те­ля (2000). Так­же рабо­тал как худож­ник кино и дизай­нер, созда­вая костю­мы для кино­филь­мов: «Чаро­деи» (режис­сер Бром­берг К. «Одес­ская киностудия»,1982), «Кин-дза-дза» (режис­сер Дане­лия Г. «Мос­фильм», 1986). Но истин­ным при­зва­ни­ем авто­ра, конеч­но же, ста­ла живопись.

Какие люди, харак­те­ры, чув­ства и судь­бы уда­ет­ся зафик­си­ро­вать худож­ни­ку на хол­сте? Рас­смат­ри­вая порт­рет­ную гале­рею живо­пи­си Вла­ди­ми­ра Соков­ни­на, созда­ет­ся впе­чат­ле­ние мол­ча­ли­во­го диа­ло­га меж­ду геро­я­ми про­из­ве­де­ний и зри­те­лем. Точ­ность най­ден­ных обра­зов, будь то порт­рет люби­мой супру­ги за утрен­ним чаем на лет­ней веран­де или вальяж­ная фигу­ра уве­рен­но­го в себе биз­не­сме­на, — рас­кры­ва­ет инте­рес­ней­ший мир чело­ве­че­ских жиз­ней, каж­дая из кото­рых с досто­ин­ством носит свой внеш­ний облик и бере­жет от лиш­них глаз под­лин­ную внут­рен­нюю суть.

Изоб­ра­жая совре­мен­ни­ков, Соков­нин неред­ко обра­ща­ет­ся к тра­ди­ции парад­но­го порт­ре­та, созда­вая каж­дый раз осо­бое про­стран­ство-фон, кото­рое вне зави­си­мо­сти от меры кон­кре­ти­за­ции вре­ме­ни и места (от подроб­но-опи­са­тель­но­го, дета­ли­зи­ро­ван­но­го инте­рье­ра до одно­род­ной цве­то­вой плос­ко­сти поза­ди фигу­ры) помо­га­ет доду­мать струк­ту­ру лич­но­сти чело­ве­ка. Непо­вто­ри­мая инди­ви­ду­аль­ность поз порт­ре­ти­ру­е­мых, их направ­лен­ный на зри­те­ля взгляд рас­по­ла­га­ют к бесе­де, но не при­гла­ша­ют при­бли­зить­ся вплот­ную или вой­ти в кар­тин­ное про­стран­ство, — само­сто­я­тель­ность харак­те­ра моде­ли сохра­ня­ет за собой пра­во на опре­де­лен­ную дистан­цию, сво­е­го рода обра­ще­ние на «Вы».

В осо­бом клю­че трак­ту­ет­ся и самый, пожа­луй, слож­ный для худож­ни­ка сюжет – авто­порт­рет. Вла­ди­мир Соков­нин пишет «Авто­порт­рет» (2020) в сопро­вож­де­нии при­выч­ных для живо­пис­ца инстру­мен­тов: кистей, палит­ры, тюби­ков кра­сок, чисто­го ново­го хол­ста, и в окру­же­нии уже создан­ных поло­тен, отвер­ну­тых к стене. Креп­ко вылеп­лен­ная фигу­ра, цен­тру­ю­щая ком­по­зи­ци­он­ное рав­но­ве­сие меж­ду белым фоном сле­ва и почти чер­ным спра­ва, вос­при­ни­ма­ет­ся как оста­нов­лен­ное мгно­ве­ние сосре­до­то­чен­но­го худож­ни­че­ско­го тру­да – как пере­ход от выпол­нен­ных работ и пред­вку­ше­ние буду­щих, – еще мгно­ве­нье, и кисть, замер­шая в руке, нач­нет свое живо­пис­ное дей­ство… Взгляд направ­лен гла­за-в-гла­за зри­те­лю, так, слов­но автор полот­на смот­рит имен­но на нас, и мы ста­но­вим­ся частью про­из­ве­де­ния, кото­рое пишет­ся пря­мо сей­час, в насто­я­щий момент. Ощу­ще­ние про­цес­су­аль­но­сти живо­пи­си допол­ня­ет этюд­ный харак­тер пись­ма, прин­цип «нон-фини­то», созда­ю­щий эффект неокон­чен­но­сти про­из­ве­де­ния: перед новым твор­че­ским эта­пом худож­ник ста­вит в диа­ло­ге со зри­те­лем многоточие…

Вла­ди­мир Соков­нин. Кадет Рома­нов. 160х80 см, холст, мас­ло. 2015 год

Вла­ди­мир Соков­нин. Джа­лил. 160х100 см, холст, мас­ло. 2017 год

Вла­ди­мир Соков­нин. Лох­ма­тый. 40х50 см, холст, мас­ло. 2020 год

Вла­ди­мир Соков­нин. Ната­ша. 180х100 см, холст, мас­ло. 2020 год

Вла­ди­мир Соков­нин. Авто­порт­рет. 120х90 см, холст, мас­ло. 2015 год

Связь меж­ду порт­рет­ны­ми и пей­заж­ны­ми рабо­та­ми Вла­ди­ми­ра Соков­ни­на лишь на пер­вый взгляд кажет­ся неоче­вид­ной. Люди и их окру­же­ние, в основ­ном, пишут­ся тща­тель­но и сдер­жан­но, в то вре­мя как пей­за­жу свой­ствен­на боль­шая сво­бо­да, широ­та маз­ка, цве­то­вой «раз­гу­ляй». Порт­ре­ти­ру­е­мые пре­иму­ще­ствен­но пока­за­ны в их харак­те­ри­зу­ю­щем для обще­ства каче­стве – кур­сан­та, наезд­ни­цы, фех­то­валь­щи­ка, дело­во­го чело­ве­ка. А пере­мен­чи­вая при­ро­да, пол­ная кра­соч­ных пере­ли­вов, жест­ких и мяг­ких каса­ний, тон­чай­ших живо­пис­ных наблю­де­ний – наобо­рот, дана в сво­ей пер­во­здан­но­сти и чисто­те, не засе­лен­ной навяз­чи­вым чело­ве­че­ским присутствием.

Уме­ние рабо­тать с услов­ной кар­тин­ной глу­би­ной, вво­дя взгляд зри­те­ля через уда­ля­ю­щу­ю­ся тро­пин­ку, пада­ю­щие диа­го­наль­ные тени, накло­нен­ные вет­ви кустар­ни­ка, выда­ет в нем худож­ни­ка, при­вык­ше­го мыс­лить трех­мер­но­стью про­стран­ства. Кажет­ся, имен­но ему как созер­ца­те­лю дана уда­ча раз­гля­деть неж­ность лежа­ще­го на ело­вых вет­ках сне­га в каса­ни­ях к свет­ло­му небу.

Магия раз­но­об­раз­но­го твор­че­ско­го диа­па­зо­на худож­ни­ка уди­ви­тель­ным обра­зом рас­кры­ва­ет­ся в экс­по­зи­ци­он­ном сосед­стве. Созда­ет­ся впе­чат­ле­ние, буд­то геро­ев его порт­ре­тов отде­ля­ет от при­род­ной кра­со­ты и уми­ро­тво­ре­ния толь­ко кар­тин­ная рама. Сто­ит ее пере­шаг­нуть, — и все вре­ме­на года, пой­ман­ные чут­ким взгля­дом и кистью живо­пис­ца, ста­нут для пер­со­на­жей, а вслед за ними и для зри­те­ля, тем «тай­ным садом», в кото­ром муд­рый еди­но­мыш­лен­ник не нару­шит дра­го­цен­ной тишины…

Выстав­ка откры­та для посе­ще­ния до 9 мая включительно.

Мате­ри­ал под­го­тов­лен на осно­ве ста­тьи кан­ди­да­та искус­ство­ве­де­ния, чле­на-кор­ре­спон­ден­та РАХ В.А. ЛАГУТЕНКОВОЙ

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