Выставка произведений Владимира Соковнина в Российской академии художеств 

21 апреля 2021 года Российская академия художеств представляет выставку произведений народного художника России, академика и члена Президиума РАХ Владимира Соковнина. В экспозиции представлено около 40 живописных полотен и авторская инсталляция, воссоздающая один из костюмов кинофильма «Кин-дза-дза» (реж. Г.Данелия), работу над которыми вел художник в соавторстве с супругой Наталией Журавлевой в 1986 году.
Владимир Соковнин. Автопортрет. 100х150 см, холст, масло. 2020 год
Владимир Борисович Соковнин родился в Москве в 1955 году. В 1982 году окончил факультет прикладного искусства Московского текстильного института им. А.Н. Косыгина. С 1976 года – постоянный участник московских, республиканских, всесоюзных художественных выставок, в том числе и персональных. Творчество В.Б. Соковнина отмечено многочисленными наградами, среди которых «Орден Дружбы» (2018), ордена Преподобного св.Сергия Радонежского III, II степени (2001, 2005), медали Российской академии художеств, МСХ, МОСХ России, СХ России, ТСХР и другие. Работы автора находятся в собраниях ряда художественных музеев России и в зарубежных частных коллекциях КНР, Франции, Германии, США.
Владимир Соковнин — является автором триптиха «Память» в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе (1985), участвовал в воссоздании живописного убранства Храма Христа Спасителя (2000). Также работал как художник кино и дизайнер, создавая костюмы для кинофильмов: «Чародеи» (режиссер Бромберг К. «Одесская киностудия»,1982), «Кин-дза-дза» (режиссер Данелия Г. «Мосфильм», 1986). Но истинным призванием автора, конечно же, стала живопись.
Какие люди, характеры, чувства и судьбы удается зафиксировать художнику на холсте? Рассматривая портретную галерею живописи Владимира Соковнина, создается впечатление молчаливого диалога между героями произведений и зрителем. Точность найденных образов, будь то портрет любимой супруги за утренним чаем на летней веранде или вальяжная фигура уверенного в себе бизнесмена, — раскрывает интереснейший мир человеческих жизней, каждая из которых с достоинством носит свой внешний облик и бережет от лишних глаз подлинную внутреннюю суть.
Изображая современников, Соковнин нередко обращается к традиции парадного портрета, создавая каждый раз особое пространство-фон, которое вне зависимости от меры конкретизации времени и места (от подробно-описательного, детализированного интерьера до однородной цветовой плоскости позади фигуры) помогает додумать структуру личности человека. Неповторимая индивидуальность поз портретируемых, их направленный на зрителя взгляд располагают к беседе, но не приглашают приблизиться вплотную или войти в картинное пространство, — самостоятельность характера модели сохраняет за собой право на определенную дистанцию, своего рода обращение на «Вы».
В особом ключе трактуется и самый, пожалуй, сложный для художника сюжет – автопортрет. Владимир Соковнин пишет «Автопортрет» (2020) в сопровождении привычных для живописца инструментов: кистей, палитры, тюбиков красок, чистого нового холста, и в окружении уже созданных полотен, отвернутых к стене. Крепко вылепленная фигура, центрующая композиционное равновесие между белым фоном слева и почти черным справа, воспринимается как остановленное мгновение сосредоточенного художнического труда – как переход от выполненных работ и предвкушение будущих, – еще мгновенье, и кисть, замершая в руке, начнет свое живописное действо… Взгляд направлен глаза-в-глаза зрителю, так, словно автор полотна смотрит именно на нас, и мы становимся частью произведения, которое пишется прямо сейчас, в настоящий момент. Ощущение процессуальности живописи дополняет этюдный характер письма, принцип «нон-финито», создающий эффект неоконченности произведения: перед новым творческим этапом художник ставит в диалоге со зрителем многоточие…
Владимир Соковнин. Кадет Романов. 160х80 см, холст, масло. 2015 год
Владимир Соковнин. Джалил. 160х100 см, холст, масло. 2017 год
Владимир Соковнин. Лохматый. 40х50 см, холст, масло. 2020 год
Владимир Соковнин. Наташа. 180х100 см, холст, масло. 2020 год
Владимир Соковнин. Автопортрет. 120х90 см, холст, масло. 2015 год
Связь между портретными и пейзажными работами Владимира Соковнина лишь на первый взгляд кажется неочевидной. Люди и их окружение, в основном, пишутся тщательно и сдержанно, в то время как пейзажу свойственна большая свобода, широта мазка, цветовой «разгуляй». Портретируемые преимущественно показаны в их характеризующем для общества качестве – курсанта, наездницы, фехтовальщика, делового человека. А переменчивая природа, полная красочных переливов, жестких и мягких касаний, тончайших живописных наблюдений – наоборот, дана в своей первозданности и чистоте, не заселенной навязчивым человеческим присутствием.
Умение работать с условной картинной глубиной, вводя взгляд зрителя через удаляющуюся тропинку, падающие диагональные тени, наклоненные ветви кустарника, выдает в нем художника, привыкшего мыслить трехмерностью пространства. Кажется, именно ему как созерцателю дана удача разглядеть нежность лежащего на еловых ветках снега в касаниях к светлому небу.
Магия разнообразного творческого диапазона художника удивительным образом раскрывается в экспозиционном соседстве. Создается впечатление, будто героев его портретов отделяет от природной красоты и умиротворения только картинная рама. Стоит ее перешагнуть, — и все времена года, пойманные чутким взглядом и кистью живописца, станут для персонажей, а вслед за ними и для зрителя, тем «тайным садом», в котором мудрый единомышленник не нарушит драгоценной тишины…
Выставка открыта для посещения до 9 мая включительно.
Материал подготовлен на основе статьи кандидата искусствоведения, члена-корреспондента РАХ В.А. ЛАГУТЕНКОВОЙОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.