Перспективы копродукции обсудили кинематографисты на Каспийском медиафоруме в Астрахани

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) принял участие в юбилейном десятом Каспийском медиафоруме, который прошёл 22 августа в Астрахани. На международную встречу прибыли более 700 журналистов, ученых, дипломатов и специалистов киносферы из России, Казахстана, Ирана, Туркменистана, Узбекистана. В онлайн-формате к мероприятию присоединились около трех тысяч участников из разных стран мира.

В «нулевой день» форума, 21 августа, на площадке Астраханского государственного университета им. В.Н. Татищева (АГУ) впервые в истории мероприятия прошел открытый показ серии документальных фильмов ФПРК. Гостям и участникам были представлены картины «Авдарыс» (реж. Ислам Сатыров) – о ногайской национальной борьбе на лошадях; «Живи, песня, живи» (реж. Мадина Костоева) – о проблеме сохранения ингушского языка; новелла «Лейла» (реж. Владимир Тарасов) из киноальманаха «Там, где наш дом, Северная Осетия» – об артистке осетинского национального театра, вдове Виктора Теблоева, который пропал без вести в 2002 г. в составе съёмочной группы Сергея Бодрова-младшего; «Самсон» (реж. Фатима Золоева) – о конфликте отца-иконописца и дочери-спортсменки; «Хранители традиций» (реж. Родион Исмаилов) – фильм-калейдоскоп, представляющий палитру культуры народов Республики Дагестан.

«Сегодня в АГУ обучаются представители порядка 53 разных культур и народов. <…> Мы знаем Россию как огромное государство с богатым наследием, множеством культур и уникальными эпосами. Но далеко не всегда задумываемся о том, как живут наши соседи, чем они дышат, какие традиции передают из поколения в поколение. Документальное кино открывает эту возможность – оно делает нас ближе друг к другу», – отметил ректор АГУ Игорь Алексеев.

В кинотеатре «Иллюзион» при участии ФПРК состоялась демонстрация фильмов «Испытание аулом» Ислама Сатырова и «Махтумкули Фраги» Музаффархона Эркинова. Последняя кинолента произведена к 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Картина является результатом узбекско-туркменской копродукции, съемки частично проходили в Астраханской области.

Кинопоказы в совокупности посетили более тысячи зрителей, среди которых – студенты, участники медифорума, представители диаспор и т.д.

В основной день в Театре оперы и балета состоялась сессия на тему «Кино и медиа в диалоге культур: народы, традиции, судьбы». Модератором выступила Алевтина Колдунова, пресс-секретарь ФПРК, директор АНО «Про.Азия».

Генеральный продюсер ФПРК, глава «Кинокомпании Э» Элеонора Тухарели в своем выступлении подчеркнула, что важнейшая цель, которую ставит перед собой фонд, – продвижение качественного авторского кино, создание возможностей для региональных кинематографистов, финансирование талантливых дебютантов и поощрение долгосрочных проектов.

Кроме того спикер рассказала о проектах фонда: это конкурсы документального и игрового кино (прием заявок на последний идет до 30 сентября 2025 года), а также большая образовательная программа «Кинолаборатория полного цикла», реализуемая во всех восьми федеральных округах России.

Анастасия Шуклина, режиссер, руководитель кинокомпании «Синеаст», рассказала об экосистеме, развиваемой в Астраханской области. Помимо продакшена в регионе основана киношкола, а также оказываются информационные и консультационные услуги приезжим съёмочным группам, включая локейшн-туры, рентал и пр.

«Мы надеемся, что в скором времени в Астраханской области начнет действовать система рибейтов, тогда в наш солнечный край смогут приехать кинематографисты со всей России», – резюмировала кинематографист.

В дискуссии приняли участие представители киноиндустрии Казахстана. Адилет Омаров, заместитель председателя правления Центра поддержки национального кино Казахстана, подчеркнул, что за последние шесть лет при системной поддержке Министерства культуры и информации Казахстана и Государственного центра было реализовано 118 кинопроектов. Казахстанские фильмы приняли участие в более чем 280 международных кинофестивалях и завоевали 157 наград.

«Государственный центр поддержки национального кино открыт к диалогу, совместному производству, творческому и технологическому сотрудничеству. Уверены, что такие инициативы станут основой для появления новых ярких кинопроектов и будут способствовать взаимному обогащению национальных культур», – отметил участник сессии.

Айдар Омаров, и.о. президента АО «Национальная киностудия «Казахфильм»» им. Ш. Айманова, напомнил, что студия на данный момент является крупнейшей кинокомпанией в Казахстане.

«Мы обновили наш корпоративный сайт, на котором теперь размещена подробная информация о наших возможностях и услугах, и внедрили CRM-инструменты, с помощью которых будут обрабатываться заявки на аренду костюмов, реквизита, съемочной техники, павильонов, подаваемые через систему обратной связи сайта», – отметил эксперт.

Сценарист и продюсер Гульзура Эсен рассказала о деятельности своей компании и пригласила к сотрудничеству кинематографистов из стран-участниц медиафорума.

Директор студии «Домбай-фильм», продюсер картины «Испытание аулом» Магомет-Али Найманов представил трейлер второй части – «Испытание аулом. Ход конём», – где он выступил продюсером и режиссером, и рассказал о производстве киноленты.

«В этот раз мы работали с актерами из Казахстана. Я учился в этой стране, там у меня много друзей и партнеров. Ребята прошли кастинг, нам было комфортно работать на съёмочной площадке. Съёмки завершились, картина сейчас находится на постпродакшене, мы надеемся в ближайшее время представить ее широкому зрителю не только в России, но и странах Азии», – отметил Магомет-Али Найманов, напомнив, что первая часть собрала в российском прокате более 40 млн рублей.

В дискуссии также приняли участие создатели фильма «Махтумкули Фраги» из Узбекистана – главный режиссер Музаффархон Эркинов, оператор-постановщик Равшан Мирзакамалов и актер Бехзод Мирзаев. Они рассказали о съёмочном процессе и презентации киноленты в разных странах.

Амангельды Атаев, главный специалист отдела международных отношений Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии, подчеркнул, что совместная работа над фильмом «Махтумкули Фраги» не только способствовала укреплению межкультурных связей Туркменистана и Узбекистана, но и являет хороший пример возможности реализации копродукционных проектов.

В рамках дискуссии был поднят вопрос взаимодействия кинематографистов и журналистов. Елена Бобкова, главный редактор издания «За рубежом», рассказала, какие материалы ньюсмейкеров охотнее берут представители СМИ, что нужно сделать, чтобы новость получила максимальный охват и как заручиться информационной поддержкой отраслевых и крупных изданий.

Напомним, что Каспийский медиафорум – одно из крупнейших международных отраслевых мероприятий страны, десять лет неизменно проводимое в Астрахани. Участие в нем традиционно принимают представители органов государственной власти, научного сообщества, общественные деятели, журналисты стран Прикаспийской пятерки и дружественных им государств. В этом году ключевой темой форума стала «История Каспия: от прошлого к будущему».

Организаторами форума выступили правительство Астраханской области, ТАСС, МФГС, НКО «Каспий-Евразия».