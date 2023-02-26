Ильдар Абдразаков впервые исполнит партию Бориса Годунова в Санкт-Петербурге

8 марта Ильдар Абдразаков выступит в Санкт-Петербурге в своей коронной партии – царя Бориса Годунова в одноименной опере Модеста Мусоргского. Прославленный певец впервые исполнит роль Бориса в петербургском спектакле – до этого в Северной столице он выходил на сцену Мариинского театра лишь в концертном исполнении оперы Мусоргского.

«Борис Годунов». Фотограф Кирилл Дружинин © Приморская сцена Мариинского театра

Этот вечер станет одним из важных событий в череде музыкальных приношений выдающему русскому басу Федору Шаляпину в год 150-летия со дня его рождения. Спектакль Мариинского театра пройдет под управлением Валерия Гергиева на сцене Санкт-Петербургского Театра «Мюзик-Холл», который в начале XX века был тесно связан с творческой судьбой Федора Ивановича и вскоре получит его имя.

«Оперу “Борис Годунов” я слышал сотню раз в разных редакциях, в разных постановках, но долго выжидал, прежде чем начать работу над ней. На мой взгляд, нужно многое пережить, чтобы было прямое попадание в этот очень неоднозначный, психологически сложный образ. С момента дебюта я спел эту партию уже в пяти разных постановках по всему миру, дважды мы исполняли эту оперу с Валерием Гергиевым, но впервые спеть Бориса именно в спектакле под его руководством в Петербурге, да еще и в год 150-летия нашего величайшего баса Федора Ивановича Шаляпина — большое для меня событие», — поделился Ильдар Абдразаков.

Дебют Ильдара Абдразакова в партии Бориса Годунова состоялся в 2018 году на премьере Парижской национальной оперы. С тех пор он неоднократно обращался к этой роли: летом 2020 года – в концертном исполнении на сцене Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, в 2021 году – впервые в спектаклях Большого театра, а также в премьерной постановке Оперы Монте-Карло, летом 2022 года – на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке, а в декабре 2022 года в ставшей огромным мировым событием премьере «Бориса Годунова» на открытии сезона театра Ла Скала.

«Борис Годунов». Фотограф Кирилл Дружинин © Приморская сцена Мариинского театра

Спектакль в Петербурге станет следующим после грандиозного миланского успеха. На этот раз Ильдар Абдразаков примет участие в сценической версии с видеодекорациями художника Петра Окунева, основанной на легендарном спектакле Андрея Тарковского, который с 1990 года идет в Мариинском театре благодаря инициативе Валерия Гергиева. Впервые эта версия была представлена летом 2022 года на VII Международном Дальневосточном фестивале «Мариинский»: за дирижерским пультом был маэстро Гергиев, а партию Бориса тогда впервые во Владивостоке исполнил Ильдар Абдразаков.

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