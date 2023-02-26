Чудо слова и музыки

О Сергее Васильевиче Рахманинове сказано так много, что остается только вслушиваться в его бессмертные произведения, пытаясь услышать самое важное для себя. 24 февраля такая возможность представилась гостям московской библиотеки №183 имени Данте Алигьери на уникальном концерте, посвященном 150-летию со дня рождения великого композитора.

В этот вечер мы услышали разного Рахманинова - юного и зрелого, наивного и мудрого. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка и художественный руководитель Московского камерного ансамбля «Новэль» Ксения Одинцова (сопрано) исполнила нежную «Сирень» на стихи Е. Бекетовой, лирический романс «Не пой, красавица, при мне» на слова А.С. Пушкина, знаменитый «Вокализ», посвященный оперной певице Антонине Неждановой и другие шедевры.

«Своим» Рахманиновым поделились со слушателями и начинающие музыканты - ученик заслуженного артиста России Михаила Гужова, студент третьего курса Международного Славянского института Александр Журавель (бас), а также студентка второго курса Первого Московского областного колледжа, пианистка Мария Глазунова. В программу концерта также вошли романсы «Чаровница» и «Пимпинелла» Петра Ильича Чайковского, оценившего экзаменационное выступление юного Сережи Рахманинова на пять с тремя плюсами: сверху, сбоку и снизу. О переплетении судеб двух символов русской классической музыки, творческом пути Сергея Васильевича Рахманинова и его дружбе с великим басом Федором Ивановичем Шаляпиным рассказала исполнитель партии фортепиано - заслуженный работник культуры РФ, кандидат искусствоведения Наталия Ивановна Тетерина.

«Слова иногда нуждаются в музыке, но музыка не нуждается ни в чем»,- полагал норвежский композитор, дирижер и пианист Эдвард Хагеруп Григ. А вот чудо русского романса появилось именно благодаря союзу слова и музыки. Вспоминая вечер в Розовой гостиной библиотеки им. Данте Алигьери, хочется поблагодарить тех, чей талант подарил аудитории новую встречу с этим чудом.

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