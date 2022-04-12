Илья Авербух, Денис Майданов и Валерий Сюткин сразятся за «Кубок Добра» в «Лужниках»

23 апреля 2022 года состоится Восьмой благотворительный турнир по мини-футболу «Кубок Добра» в олимпийском комплексе «Лужники» – Северный спортцентр, поле № 2. Участниками турнира станут 12 любительских команд, представляющих ведущие российские компании. Сроки проведения согласованы и поддержаны Департаментом спорта города Москвы при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.

Футбольный клуб звёзд эстрады России «Старко» проводит благотворительный турнир по мини-футболу «Кубок Добра» с 2015 года. По словам президента «Старко» Юрия Давыдова, с 2022 года «Кубок Добра» будет проводиться ежеквартально.

— Турнир постепенно набирает обороты, приобретает все большую популярность — рассказал организатор «Кубка Добра» Юрий Давыдов. — При поддержке Москомспорта нами было принято решение проводить его не раз в год, как раньше, а раз в квартал, чтобы привлечь большее количество команд и футболистов в нашу красивую историю. Плюс мы будем постепенно расширять географию. У нас теперь не только московские команды участвуют, но и команды из других городов и регионов.

Среди организаторов и участников — Александр Жуков, Александр Новак, Павел Колобков, Илья Авербух, Эдгард Запашный, Виктор Гусев, Дмитрий Маликов, Денис Майданов, Сергей Горлукович, Алексей Прудников, Валерий Сюткин и другие известные артисты, спортсмены, музыканты и политики.

Целью турнира является сбор денежных средств на оказание адресной помощи тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. По словам президента футбольного клуба звёзд эстрады «Старко» Юрия Давыдова, они по традиции будут собирать деньги для лечения детей в Институте врожденных заболеваний челюстно-лицевой области профессора Г.В.Гончакова.

— Мы не в первый раз помогаем этой клинике, — говорит Юрий Давыдов. — Она понятная, прозрачная, а результаты лечения детей очень наглядны. Профессор Геннадий Гончаков проводит уникальные операции по своей методике, исправляя младенцам врожденные челюстно-лицевые дефекты.

Начиная с 2005 года, по итогам благотворительных спортивно-концертных мероприятий, проводимых «Старко», собрано более 320 миллионов рублей и оказана адресная медицинская помощь 3873 детям из разных регионов России.

По итогам турнира, кроме команды-победителя, будут определены и победители в номинациях «Лучший игрок», «Лучший бомбардир», «Лучший нападающий», «Лучший полузащитник», «Лучший защитник» и «Лучший вратарь». Кроме того, среди участников «Кубка Добра» будут выбраны самый техничный, самый надежный, самый активный, самый креативный, самый быстрый, самый мужественный и самый веселый игроки. Организаторы турнира выберут также победителей в номинациях «Открытие турнира» и «Джентльмен турнира».

Параллельно с футбольными матчами будут развернуты игровые, развлекательные и информационные площадки, где семьи участников и гости турнира смогут активно отдохнуть.

Где? Москва, ул. Лужники, 24, стр. 8.

Начало в 11.00.

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