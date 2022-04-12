Владимир Хорос: «Я практически уверен в успехе дальнейшего культурного обмена между Китаем и Россией»

22 апреля в издательстве «Эксмо» выходит вторая часть остросюжетного романа «Письма смерти» культового китайского автора Хаохуэй Чжоу, а международная сеть TV BRICS подготовила эксклюзивные телепремьеры для российского зрителя – уже вышел китайский телесериал «Прекрасная молодость», а летом состоится показ сериала «Жизнь прекрасна». Первая часть романа «Письма смерти» была продана в количестве 1,5 млн экземпляров и вошла в ТОП-100 остросюжетных романов с 1945 года по версии «Sunday Times». В эксклюзивном комментарии Международному пресс-центру МКР-Медиа руководитель группы зарубежной остросюжетной литературы издательства «Эксмо» Владимир Хорос рассказал о том, что китайская литература требует, чтобы её как следует, распробовали.

«Китай и Россия очень близки, как это ни странно, и доказательств этому в нашей истории более чем достаточно. И, думаю, в силу определенных обстоятельств станут еще ближе. Так что я практически уверен в успехе дальнейшего культурного обмена между нашими странами и народами. Безусловно, нам и им есть чем поделиться друг с другом. Думаю, это сделает всех нас сильнее и крепче» − заявил Владимир Хорос.

«Дело в том, что китайский менталитет имеет свои особенности; он не так понятен российскому читателю, как может показаться с первого взгляда. Но наш читатель априори всегда любил нечто новое, свежее, необычное. Просто, как и любое экзотическое блюдо, китайская литература требует, чтобы её как следует распробовали. В контексте развития китайской цивилизации, разрыва между традиционным и современным попросту не существует, и современность в Китае крайне традиционна, невзирая на бурный научно-технический прогресс и стремительное изменение ситуации в мировой политике. Ну, а российскому читателю, безусловно, более интересны именно современные тенденции в китайской культуре. Но при этом он не должен забывать, что в основе нынешнего успеха Китая в самых различных сферах лежит именно традиционность общества – мощный культурный пласт, накопленный тысячелетиями его истории. И в этом, как мне кажется, скрыт ключ к пониманию китайского менталитета», − отметил Владимир Хорос в эксклюзивном комментарии Международному пресс-центру МКР-Медиа.

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