Стартовали съемки документального сериала «В поисках Андрея Рублева»

Четырехсерийный документальный фильм «В поисках Андрея Рублева» расскажет о древнерусском искусстве через призму творчества великого иконописца. Съемки проекта ведутся в исторических локациях, где сохранилось наследие Древней Руси и творения Андрея Рублева: от храмов Владимира с уникальными фресками до ведущих музеев страны, включая центр православной России — Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Проект реализуется продюсерским агентством BOKOVFACTORY при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») специально для онлайн-кинотеатра START и войдет в линейку START Doc. Поддержку проекту также высказал один из главных федеральных телеканалов. Художником-постановщиком «В поисках Андрея Рублева» выступает известный реставратор и художник Альбина Назимова-Листьева, для которой этот документальный фильм стал первой работой в киноиндустрии по прошествии многих лет.

В начале XV века недалеко от Москвы, в Троицко-Сергиевском монастыре, Андреем Рублевым была написана икона, ставшая символом высшего мастерства иконописи. «Троица», озарив монастырь мощной вспышкой света, стала олицетворением духовного вдохновения и художественной гениальности Рублева, его неизгладимого следа в истории русского искусства.

«Сегодня мир находится в кризисе. Нас окружает неопределенность, и никто не знает, что будет завтра. Именно в такое время фильм про Андрея Рублева особенно актуален. Феномен Рублева возник тогда, когда Русь была погружена во тьму, в прямом и переносном смысле. И в это темное, страшное время, на контрапункте с духовным разложением, появляются Андрей Рублев и его искусство. Искусство, которое олицетворяет квинтэссенцию всего самого лучшего, что есть в Русской Душе. И сейчас, 600 лет спустя, живопись Рублева по-прежнему будоражит души, вселяет надежду на то, что свет всегда побеждает тьму», – говорит автор, сопродюсер проекта Софико Шеварнадзе.

Документальный фильм «В поисках Андрея Рублева» исследует удивительный жизненный и творческий путь великого художника, а также духовный феномен, который стоит за русскими иконами. Фильм представляет собой попытку расшифровать «код» Андрея Рублева, загадочное наследие которого передается из поколения в поколение на протяжении щести столетий, раскрыв глубину его искусства и влияния на православную культуру.