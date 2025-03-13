Светская премьера ироничной драма «Папа умер в субботу» режиссера Заки Абдрахмановой

В кинотеатре «Художественный» состоялась премьера ироничной и светлой драмы о том, как принятие себя и своего прошлого делает человека супергероем, – «Папа умер в субботу» режиссера Заки Абдрахмановой, названная жюри «лучшим дебютом» на кинофестивале «Маяк» в октябре 2024 года. Продюсеры картины – создатели культовых российских авторских фильмов Сергей Сельянов, Наталья Дрозд, Наталья Смирнова.

Фильм представил программный директор кинотеатра, а также кинофестиваля «Маяк» Стас Тыркин и съемочная группа проекта во главе с режиссером Закой Абдрахмановой. Среди гостей вечера: Сабина Ахмедова, Дарья Савельева, Евгения Громова, Светлана Максимченко, Марина Васильева и другие.