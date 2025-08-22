VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

«i’m sorry» – ermakov выпустил новую ностальгическую песню

Ermakov
Фото © пресс-служба Vibe Department

ermakov вступает в свою поп-рок эру и начинает выпуск ряда синглов в этом жанре, записанных летом 2025 года в Тайланде. Вместе с The First Station артист подготовил более 10 треков в одном звучании и настроении, которые будет постепенно презентовать слушателям. «i’m sorry» – песня-ностальгия по прошедшим отношениям, которые оставили большую рану на сердце лирического героя.

ermakov – артист, сочетающий в своем творчестве поп-баллады, рок-энергию, танцевальные бэнгеры и хип-хоп-стиль. Этот покоритель женских сердец в 2023 году принял участие в нашумевшем альбоме SQWOZ BAB «OUT OF BOUNDS», а в 2024-м выпустил ряд сольных синглов, наиболее успешный из которых, «Две галочки», собрал более 3 млн стримов с момента релиза, попал в ротации федеральных радио и стал трендом в TikTok. Во второй половине 2025 года артист планирует продолжать развивать звук, намеченный этим успешным треком

