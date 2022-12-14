Иммерсивная выставка-путешествие «Фотомаршрут построен» открывается в Государственном историческом музее

Живая природа и захватывающие экспедиции, история и новые технологии – все это объединяет иммерсивная выставка-путешествие «Фотомаршрут построен». В шаге от нулевого километра России, в сердце шумного мегаполиса появился оазис, который переносит посетителей из каменной столицы в нетронутые леса, зеркальные озера, в самые живописные края России. Выставка проходит в Государственном историческом музее, открытие 16 декабря.

«Фотомаршрут построен» не только по территории современной России, но и по страницам прошлого – за историческую часть отвечала команда кураторов Государственного исторического музея. На выставке можно увидеть исторические краеведческие фотографии: впервые за 120 лет представлены широкой публике оригиналы пейзажных снимков разных регионов России конца XIX – начала XX веков из музейного архива, а также истории об их авторах, основанные на исследованиях в области истории фотоэкспедиций. Экспертом ретроспективы фотопутешествий выступила научный сотрудник Государственного исторического музея, хранитель коллекции фотографии XIX века Анастасия Черненкова.

За современные фото и видеоматериалы для выставки отвечали представители сообщества профессиональных фотопутешественников Nature Photo Team, которое объединяет ценителей природы со всей России. Работы были выбраны жюри по итогам конкурса из более чем 10000 работ со всей страны – в конкурсе принимали участие и профессионалы, и любители. Создатели движения – фотографы Владимир Медведев, победитель Wildlife Photographer of the Year и «Золотая Черепаха», и Дмитрий Питенин, член Творческого Союза Художников России и ведущий авторской колонки в журнале «Российское фото».

Владимир Медведев. Эльтон

Владимир Медведев. Туманный лес

Гости выставки отправятся в путешествие по живописным краям нашей страны: Дальнему Востоку и Поволжью, Кавказу, Ленинградской, Липецкой, Волгоградской и Псковской области, а также по полуострову Крым.

Ощущение полного погружения обеспечивают арт-объекты, тематические декорации и современные технологии. Более сотни талантливых фото и видеоработ дополнены звуками природы, специально созданными для экспозиции ароматами, тактильными боксами, а благодаря искусственному интеллекту, дополненной реальности и VR-технологиям здесь оживают фотографии. Не только наслаждаться, но и узнавать что-то новое помогут сопроводительные мультимедиа материалы и QR-коды с познавательной информацией о природе России. Яркий акцент экспозиции – виртуальный арт-объект – горбатый кит, житель российских морей. Каждый здесь сможет попробовать себя в роли природного фотографа и сделать кадры удивительного млекопитающего!

«Фотомаршрут построен» и к истокам жанра природной съемки: здесь – история фототехники и фотосъемки, от первой карманной камеры до современного оборудования, возможностей VR, съемки в 360° и искусственного интеллекта. Если раньше фантазия фотографов ограничивалась возможностями технологий, то сейчас современные авторы могут полностью погрузить зрителя в любой момент и локацию, показав природу именно так, как видят ее сами, буквально своими глазами. Они открывают зрителям Россию в своих фотографиях, а современные технологические достижения используют как яркие, актуальные средства художественной выразительности.

Аудио-пространство выставки создано художницей и исследовательницей звука Дарьей Тихоновой. Записанные ею в разных уголках России природные звуковые ландшафты легли в основу композиций, настраивающих на созерцание. Побывать среди густой лесной чащи, вдохнуть аромат горных лугов, прикоснуться к прохладной глади озер и просто почувствовать себя частью природы возможно в едином пространстве выставки «Фотомаршрут построен».

В рамках выставки работает познавательный лекторий для всей семьи, в программе развлекательно-образовательные мероприятия от фотографов, ученых и путешественников: истории о фотоэкспедициях и осознанном отношении к природе, о будущем фотографии, новых технологиях и трендах. Информацию о датах и времени проведения мероприятий можно узнать на сайте выставки и в сообществе ВКонтакте.

Иммерсивная фотовыставка-путешествие «Фотомаршрут построен» проводится в рамках научно-познавательного проекта «Земля твоими глазами. Живи! Снимай!» медиагруппой «Красный квадрат» и сообществом Nature Photo Team при партнерстве с BENRO, ЛитРес, Ботаническим садом МГУ «Аптекарский огород» и Галереей классической фотографии. Ароматы предоставлены парфюмерным ателье «Аромаобраз», AR-экспонаты – студией MiXAR, видео 360° – AirPano.

Просветительский проект «Земля твоими глазами. Живи! Снимай!» создан для вовлечения российских режиссеров и фотографов, ученых и путешественников, которые развивают принцип осознанного отношения к природе и рассказывают с помощью контента про природу и животных нашей страны и мира.

Выставка работает с 16 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года.

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