Тутта Ларсен и Евгения Дубровская читают Новогоднюю сказку «12 месяцев»

Новый год — это особое время, когда любимые истории наполняются новыми смыслами. А как хочется перечитать их, лучше — по ролям, смотря на снежинки. И именно это сделали Тутта Ларсен и Евгения Дубровская, девушка с синдромом Дауна в новогоднем выпуске проекта «Книжки вверх ногами»!

Напомним, проект запустили в августе 2020 года благотворительные фонды «Синдром любви» и «Даунсайд Ап». В этом проекте люди с синдромом Дауна вместе со знаменитостями читают книги известных авторов. Зачем это нужно? Чтобы показать индивидуальность людей с синдромом Дауна, их предпочтения в литературе и искусстве, а также раскрыть, чем выбор произведений мотивирован. Кроме того, герои проекта обсуждают сюжеты, задают друг другу вопросы и рассказывают о своих мыслях и мечтах. Проект позволяет продемонстрировать возможности людей с синдромом Дауна, рассказать об их увлечениях и интересах.

Одна из самых светлых, добрых новогодних сказок — это «12 месяцев» Самуила Яковлевича Маршака. При этом в ней есть место не только чудесам, но и реальным переживаниям, проблемам, актуальным и сейчас, и очень человечным героям. В образы двух из героев и вжились теле- и радиоведущая, журналистка, певица, актриса Тутта Ларсен и Евгения Дубровская из города Вологда.

«Я обожаю эту сказку. И читала, и слушала ее на пластинках. И есть совершенно протрясающий фильм по этой сказке. Мой любимый герой — Братец-Апрель, он мне всегда казался ангелом во плоти. Самый добрый, милый и больше всех чудес делает», — поделилась Тутта Ларсен. Тутта примерила на себя на первый взгляд негативную роль: юной капризной королевы, а Женя прочитала текст доброй и великодушной падчерицы. Кстати, отрывок героини выбрали сами, основываясь на личных переживаниях.

«Мне кажется, к концу сказки королева стала другим человеком. И научилась не только приказывать, но и просить. А вот людей, которые могут измениться к лучшему и что-то понять, когда не правы и попросить за это прощения – такие люди встречаются, к сожалению, гораздо реже. Я часто вижу, что люди не умеют просить, умеют только требовать, как будто само собой разумеющееся, что мир вращается вокруг них. А просить – это как бы им кажется унизительным, недостойным. Но я думаю, это умение просить напрямую связано со способностью быть благодарным. И когда ты начинаешь быть благодарным за то, что есть, у тебя становится гораздо меньше требований и гораздо больше возможностей взаимодействовать с миром», — рассказала Тутта.

Да, в каждой великой книге можно отыскать что-то свое, что не устареет никогда. И совместные прочтения в лицах могут открыть с новой стороны не только книгу, но и близких, которые согласятся прочитать любимый отрывок с вами. А какие эмоции эта сказка вызывает у вас? Возможно, где-то внутри такая же маленькая королева замерзает и хочет измениться. Или братец-Апрель уже готов творить самые настоящие чудеса? Найти своего героя под Новый год и позволить ему говорить — это очень интересно и увлекательно. А больше увлекательных историй можно увидеть и ощутить на тёплых страницах сайта https://thermos.sindromlubvi.ru/knizhka/. Здесь же можно найти другие выпуски проекта «Книжки вверх ногами».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.