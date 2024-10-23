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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Иммерсивный спектакль «Красный Вольфрам» на сцене 200-й раз!

editor
By editor
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красный вольфрам

Первый в мире иммерсивный спектакль на Электрозаводе — это машина времени, цель которого актуализировать художественное наследие авангарда и оживить историю легендарного завода. Команда историков, постановщиков и художников создала неповторимую атмосферу погружения в 1920-е годы, которую оценили тысячи зрителей.

С момента своего запуска «Красный Вольфрам», стал неотъемлемой частью культурной жизни Москвы. В 2022 году проект вошел в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая Маска» как «один из самых заметных спектаклей сезона» по версии экспертного совета, удостоился восторженных отзывов архитекторов, художников, музыкантов. «Красный Вольфрам» создан в новом формате историодрамы, который разрабатывает историк и музыкант Сергей Никитин-Римский: «у всех зрителей спектакля есть свои небольшие роли в повествовании. Это делает каждый спектакль неповторимым, непохожим на другой». «Красный Вольфрам» привлекает зрителей из разных городов, предлагая им уникальную возможность пережить прошлое через призму современного театра.

В рамках юбилея появится новая версия иллюстрированного буклета «Красный Вольфрам, два часа в Двадцатых» с хронологией, архивными фото, интервью с авторами проекта. Создаются юбилейные значки. Мы также рады представить полный саундтрек альбома «ELEKTROZAWODSK», созданный Александром Гренковым и Сергеем Никитиным-Римским: он доступен на всех музыкальных платформах. Весной пройдет Веловечер «Лучи от Электрозавода» по архитектурным памятникам Измайлова, Преображенского, Семеновсокй, связанным с предприятием.

Фото – Алиса КОСАРЕВА

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