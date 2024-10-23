Иммерсивный спектакль «Красный Вольфрам» на сцене 200-й раз!

Первый в мире иммерсивный спектакль на Электрозаводе — это машина времени, цель которого актуализировать художественное наследие авангарда и оживить историю легендарного завода. Команда историков, постановщиков и художников создала неповторимую атмосферу погружения в 1920-е годы, которую оценили тысячи зрителей.

С момента своего запуска «Красный Вольфрам», стал неотъемлемой частью культурной жизни Москвы. В 2022 году проект вошел в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая Маска» как «один из самых заметных спектаклей сезона» по версии экспертного совета, удостоился восторженных отзывов архитекторов, художников, музыкантов. «Красный Вольфрам» создан в новом формате историодрамы, который разрабатывает историк и музыкант Сергей Никитин-Римский: «у всех зрителей спектакля есть свои небольшие роли в повествовании. Это делает каждый спектакль неповторимым, непохожим на другой». «Красный Вольфрам» привлекает зрителей из разных городов, предлагая им уникальную возможность пережить прошлое через призму современного театра.

В рамках юбилея появится новая версия иллюстрированного буклета «Красный Вольфрам, два часа в Двадцатых» с хронологией, архивными фото, интервью с авторами проекта. Создаются юбилейные значки. Мы также рады представить полный саундтрек альбома «ELEKTROZAWODSK», созданный Александром Гренковым и Сергеем Никитиным-Римским: он доступен на всех музыкальных платформах. Весной пройдет Веловечер «Лучи от Электрозавода» по архитектурным памятникам Измайлова, Преображенского, Семеновсокй, связанным с предприятием.

Фото – Алиса КОСАРЕВА