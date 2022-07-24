23 июля в Волоколамске встретили участников масштабного федерального проекта «Александрова дорога» – исторической реконструкции, посвященной 780-летию Битвы на Чудском озере и знаменитому походу Александра Невского.

«Александрова дорога» объединила территории сразу 6 регионов страны – Москву, Московскую, Ярославскую, Тверскую, Новгородскую и Псковскую области.

«Путь князя и его дружины в ХIII веке пролегал и через Волоколамск, самый древний город Подмосковья и единственный, который старше самой Москвы: он основан в 1135 г. и в этом году отмечает свое 877-летие», — уточнили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Конную дружину исторической реконструкции в обмундировании воинов XIII века торжественно встретили в музейном комплексе «Волоколамский кремль», где состоялся исторический фестиваль, развернулась ярмарка ремесленников и фермерской продукции. С концертной программой выступили творческие коллективы и национально-этнографические ансамбли Подмосковья, Республики Беларусь и других регионов.

Напомним, историческая реконструкция похода Александра Невского 1241-1242 гг. «Александрова дорога» началась 16 июля и завершится 20 августа на месте Ледового побоища.

Организаторами проекта, который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, выступили МГИМО МИД РФ, Фонд сохранения и популяризации наследия Святого благоверного князя Александра Невского «Александрова гора» и Храм Святого благоверного князя Александра Невского при Московском государственном институте международных отношений.

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