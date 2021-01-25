Вадим ПАНОВ: «Переписывая прошлое, человечество изменяет будущее»

20 января 2021 года в Библиотеке №13 им. Н. Г. Чернышевского состоялась первая в этом году встреча проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет». Пообщаться с читателями и ответить на их вопросы пришел известный российский фантаст, автор циклов «Анклавы», «Тайный город» и «Герметикон» Вадим Панов. Писатель также рассказал о новой книге, которая вышла в цикле «Аркада».

Недавно в издательстве «Эксмо» вышел роман «Аркада. Эпизод третий. maNika». 2029 год, развитые технологии в области биомедицины позволили создавать совершенные протезы и импланты. Но охватившая планету неконтролируемая пандемия вируса, созданного человеком, изменила планы по всеобщей гармонизации. Панов не использовал ситуацию 2020 года как основу для своего произведения, а наоборот – предвосхитил события, описав их в первой книге цикла еще в апреле 2019 года, за несколько месяцев до официально зафиксированных случаев заболевания СOVID-19.

Во время эфира Вадим Панов отвечал на вопросы ведущего и зрителей. Он рассказал о том, что любит читать классику и фантастику, а театральный опыт, полученный в юности, помогает ему писать достоверно. Панов считает, что любая литература – вымысел, поэтому, на его взгляд, некорректно особо выделять фантастов среди авторов других жанров. Он также убежден, что из множества книг, описывающих современность, культовый роман Оруэлла «1984» ближе всех к реальности.

Воспитанный на классической научной фантастике, Панов считает естественным желание человечества выйти за пределы собственной планеты, но тем временем не верит в колонизацию Марса. У писателя техническое образование. Это помогает ему подходить к работе структурировано и организованно. Когда Панов пишет о неизвестных областях, он обязательно исследует вопрос – даже если теме будет посвящен один абзац. Сам он, пожалуй, хотел бы оказаться в придуманный им же мире – но многое зависит от того, в кого из героев он перевоплотится.

Панов уверен, жизнь – это постоянное выживание и движение вперед, если человек хочет чего-то добиться, он должен за это бороться, иначе найдутся те, кто сделает это за него. Даже если речь идет о других цивилизациях. Это главная тема любых его книг. О ком или о чем бы ни писал автор, все его книги прежде всего о людях.

Автор поделился, что иногда бывает невероятно сложно выдумывать имена героев и названия книг. Однажды один из ключевых персонажей до самого финала был безымянным.

А в конце февраля выйдет в свет роман «Чужие игры: Столкновение», открывающий новый научно-фантастический цикл Вадима Панова.

Эфир встречи проходил на площадках социальных сетей и YouTube-канале ЦБС ЦАО. По традиции читатели из всех уголков страны присоединились к трансляции, чтобы задать вопросы писателю – авторам трех понравившихся ему вопросов в ближайшее время вручат подарки от издательства.

Ниже мы публикуем запись эфира:

Фото – Борис БЕРЗАК, ЦБС ЦАО

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