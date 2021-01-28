«Иоганн Себастьян Бах и органная музыка XIX-XX веков» – авторский цикл заслуженного артиста России, органиста, профессора А. Фисейского

31 января в соборе Святых Петра и Павла пройдет третий концерт авторского цикла профессора Александра Фисейского «Иоганн Себастьян Бах и органная музыка XIX-XX веков». Третий концерт раскрывает удивительные параллели музыки Баха и русской органной школы. На вечере в исполнении маэстро Фисейского прозвучат произведения И.С. Баха, М. Глинки, В. Одоевского, К. Хомилиуса и А. Глазунова.

История российской культуры и религии сложилась так, что орган никогда не занимал в нашей стране столь важного места, как на Западе. Но это вовсе не значит, что грандиозный, загадочный и полный необычных звуковых возможностей инструмент русские композиторы обходили стороной. Доказательно тому — прекрасные произведения, созданные М. Глинкой, В. Одоевским, К. Хомилиусом и А. Глазуновым. Наряду с ними на предстоящем вечере прозвучат и шедевры органной музыки И.С. Баха.

Русские композиторы пришли к органной музыке через немецкую традицию: в XIX веке путеводной звездой для них стала музыка Баха, она увлекала их в мир органного искусства, заставляла изучать уже позабытые строгие законы полифонии и постигать свободу импровизации. В Москве и Санкт-Петербурге можно было послушать орган на концертах духовной музыки в лютеранских и католических церквях. Со временем стало популярно и домашнее органное музицирование.

Небольшой комнатный орган, вошедший в историю русской музыки как «Себастианон» (по имени Иоганна Себастьяна Баха), имелся в доме известного публициста и музыкального критика князя Владимира Федоровича Одоевского, который стал автором первых в России оригинальных сочинений для органа. Именно Одоевский стал основоположником русской бахианы, а также сделал многое, чтобы привить публике вкус к органной музыке и привлечь внимание к исключительной личности И.С. Баха. Восхищаясь музыкой великого кантора, Одоевский посвятил ему новеллу «Себастиан Бах», где размышлял о роли музыки немецкого композитора и дал профессиональный разбор его музыкального языка. На концерте прозвучит «Молитва без слов», написанная Владимиром Федоровичем Одоевским.

Часто на органе Одоевского импровизировал и друг князя, М.И. Глинка; его органные импровизации высоко оценил сам Ференц Лист. В предстоящем концерте прозвучат три органные фуги великого русского классика.

Огромный подъём в русской органной культуре начался с основанием органных классов в Петербургской (1862) и Московской (1885) консерваториях. В начале ХХ века русскую органную школу представляли такие замечательные музыканты, как Хомилиус, Гедике, Браудо. А во второй половине минувшего столетия композиторы смело начали осваивать в органных сочинениях и современный музыкальный язык.

Завершит вечер музыка Александра Глазунова. Автор балетов «Раймонда» и «Времена года» Глазунов редко ассоциируется с органной музыкой. Но именно он был одним из немногих композиторов в России, заинтересованно обращавшихся к органу. 31 января зрители услышат Прелюдию и фугу ре мажор, соч. 93.

В творчестве выдающегося российского органиста Александра Фисейского наследие И.С. Баха занимает особое место. Музыкант гастролировал с уникальным циклом концертов «Все органные сочинения Баха». В 2000 году, по случаю 250­-летия со дня смерти Баха, Фисейский исполнил этот цикл в Дюссельдорфе в течение одного дня (исполнение длилось 19 часов!). Компакт­диски с записью фрагментов дюссельдорфского «органного марафона» были изданы немецкой фирмой Griola, а Александр Фисейский был занесен в Книгу рекордов планеты (Российский аналог Книги рекордов Гиннеса).

Цикл Фисейского «Иоганн Себастьян Бах и органная музыка XIX-XX веков» дает возможность соприкоснуться с крупнейшими школами органной музыки сквозь призму Баха. Каждый концерт посвящен одному направлению (немецкий, французский и русский романтизм, первая и вторая половины ХХ века), но все их объединяет вселенная Иоганна Себастьяна Баха.

Начало в 19:00. Билеты: https://collegiummusicum.ru/

Следующие концерты цикла состоятся 14 марта и 16 мая 2021.

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