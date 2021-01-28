Театр сказок на ВДНХ возобновляет работу

28 января 2021 года Театр сказок на ВДНХ вновь открывает двери для зрителей. В честь возобновления работы показы шоу «Сказка номер один. Возвращение» в период с 28 января по 7 февраля будут бесплатными. Вход по предварительной регистрации. Юных гостей ВДНХ и их родителей ждут приключения с героями русских сказок — Змеем Драконычем, Иваном-царевичем, Лешим, Кощеем и другими сказочными персонажами.

После длительного перерыва юные искатели приключений отправятся в захватывающее путешествие по трем мирам: в небо за пером Жар-птицы, в таинственный лес за цветком папоротника и в морскую пещеру за самоцветом.

Спектакли будут проходить четыре дня в неделю. По четвергам и пятницам — в 12:00 и 14:00, в выходные — в 12:00, 14:00 и 16:00.

Для участия необходимо пройти регистрацию на событие по ссылке. Количество мест ограничено.

Погружение в сказочную атмосферу начинается сразу при входе в театр, распложенный в павильоне №9 «Юные техники». Гостей встречают артисты-скоморохи и волк-гардеробщик. В фойе на лесной опушке «растут» веселый гриб-говорун и огромный дуб, которому можно рассказать свое заветное желание. Само представление проходит в уютном зале, напоминающем волшебный лес. Благодаря современным технологиям зрители становятся непосредственными участниками интерактивного представления и могут влиять на сюжет.

Шоу рассчитано на детей от трех до двенадцати лет, но вызовет интерес и у взрослых. Яркие декорации, уникальные мультимедийные технологии, захватывающий сюжет и профессиональные актеры — все это оставит яркие впечатления у гостей всех возрастов.

С учетом ограничений, установленных Роспотребнадзором, общее количество мест составит 50% из возможных. Дети могут разместиться на пуфах, а родители — на мягких скамьях с социальной разметкой. В театре необходимо соблюдать дистанцию и масочно-перчаточный режим. Все представление построено на бесконтактной анимации.

Билеты на сеансы после 7 февраля вновь станут платными. Приобрести их можно только онлайн на сайте ВДНХ. Действуют различные льготы и скидки, в том числе по программе лояльности «Друзья ВДНХ».

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