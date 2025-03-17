Ирина Ортман выпустила «Мамину молитву»

17 марта состоялся релиз новой песни Ирины Ортман «Мамина Молитва», авторами выступили Сергей Щавинский и Вадим Эстерман, с которыми Ортман сотрудничала и ранее.
«С Сергеем и Вадимом мы знакомы очень давно. Я уже исполняла песни их авторства, которые полюбились моим слушателям. «Посвящение офицерам», «Держи меня», «За детей я Господа молю»… И «Мамина молитва», как раз выступает своего рода продолжением композиции «За детей я Господа молю». Именно материнская любовь безусловна и это та молитва, которая помогает в жизни каждого человека. Мама — самое родное, что есть в жизни каждого человека», – рассказала Ирина Ортман.
Релиз выпустило Первое музыкальное издательство.