Иркутск в столице. Кукольные интриги города Мордасова

Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» в рамках федеральной программы «Большие гастроли» на сцене МТК представляет 4 спектакля. Открыла гастрольную афишу постановка Игоря Казакова «Дядюшкин сон» – мировая премьера театра кукол.

Повесть Фёдора Достоевского как нельзя лучше подходит кукольному театру, ибо в ней царствуют не то что люди, а гримасы: от «знатных» дам города до полковницы. Впрочем, главная закоперщица и интриганка Марья Александровна Москалева (Анастасия Усольцева) всем даст фору. Но это только на первый взгляд.

Какой маменьке не захочется выдать удачно замуж собственную дочь, а заодно и самой не прогадать. В ход идут любые ухищрения, дабы женить Зиночку на старом князе К (нар. арт. России Владимир Яковлев). Он – единственный человек во всей истории, старик с причудами, проблемами с памятью, но трогательный в своей странности. Нет, он не жалок, он вызывает добрую улыбку. Но не найдёт князь ни покоя, ни любви. Вокруг – сплошь гротеск, ужимки, комические старухи-сплетницы – длинные уши – да насмешки. Обманутый жених Павел Александрович Мозгляков (Роман Бучек) – тоже не сахар, интриган, каких поискать, суетливый мотылек на штырьке, да тоже успеха не добился.

Зыбка граница сосуществования кукольного и человеческого на сцене, ибо сон – состояние порубежное. Неоспоримо одно – кукла очеловечивается. К обманутому князю протягивает руку не кукла, а человек – Зиночка. Значит, гуманизм всё-таки существует.

Марина АБРАМОВА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.