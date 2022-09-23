ЧИТА: УЖЕ ЗВУЧИТ ОСЕННИЙ ДЖАЗ!..

Стартовал джазовый гала концерт в рамках фестиваля Олега Лундстрема, посвященный столетию российского джаза.

Накануне Чита стала центром осеннего джаза: любители импровизационной музыки смогли насладиться виртуозными исполнениями Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема, оркестра камерной музыки Леонида Лундстрема, Государственного камерного оркестра Забайкальской филармонии. На вечере звучали как авторские произведения («Чаттануга чучу», «Мы друзьями не станем»,) так и мелодия классического джаза.

Зрителей особенно вдохновила Маргарита Колотилина, участница программы «Голос», педагог по вокалу, председатель и член жюри международных вокальных конкурсов. Она буквально захватила зал первыми звуками своего пения. Зритель сразу же отметил уникальное исполнение певицы, где джазовые пассажи переплетались с русским колоратурным звучанием ее голоса.

По словам Маргариты она репетировала не покладая рук, потому что по себе знает: любители джаза – тонкие натуры и важно, чтобы каждая нота откликалась у них в душе.

К слову отметим, что молодых исполнителей слушали не только знатоки и любители, но и исполнители с мировыми именами.

Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема — один из первых биг-бендов, зародившийся в эпоху свинга. Бессменным руководителем оркестра в течение 70 лет был Олег Лундстрем

Концерт проводится в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

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