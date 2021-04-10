Исторические четверги в усадьбе «Люблино»

Музей-усадь­ба «Люб­ли­но» откры­ва­ет серию автор­ских лек­ций от луч­ших спе­ци­а­ли­стов по исто­рии рус­ской повсе­днев­но­сти XVIII – XIX вв. Пер­вый цикл стар­ту­ет уже в мае и при­гла­ша­ет всех жела­ю­щих оку­нуть­ся в зага­доч­ный мир дво­рян­ской куль­ту­ры, кото­рая дол­гие годы была неза­слу­жен­но забы­та. Посе­ти­те­ли лек­ций узна­ют о том, как созда­ва­лись зна­ме­ни­тые под­мос­ков­ные уса­деб­ные ансам­бли, что было осно­вой повсе­днев­ной жиз­ни дво­ря­ни­на, и какое зна­че­ние для фор­ми­ро­ва­ния его обра­за име­ли загра­нич­ные путешествия.

Вашим про­вод­ни­ком в исто­рию рус­ско­го дво­рян­ства ста­нет Ири­на Тру­бец­кая – член Меж­ду­на­род­но­го сове­та по сохра­не­нию памят­ни­ков и досто­при­ме­ча­тель­ных мест (ICOMOS), член Науч­но­го коми­те­та по куль­тур­ным ланд­шаф­там, автор работ о фор­ми­ро­ва­нии ансам­блей уса­деб Покров­ское-Стреш­не­во и Семёновское-Отрада.

Рас­пи­са­ние лекций:

13 мая в 19.00 — Рус­ская про­вин­ци­аль­ная усадь­ба XVII – нача­ла XX века .

Рас­смот­рим фено­мен усадь­бы как вот­чин­но­го доход­но­го вла­де­ния, места про­ве­де­ния досу­га и про­жи­ва­ния в лет­нее вре­мя, а так­же про­стран­ства для хра­не­ния семей­ных кол­лек­ций и архива.

20 мая в 19.00 — Жем­чу­жи­ны Под­мос­ко­вья: исто­рия фор­ми­ро­ва­ния архи­тек­тур­ных уса­деб­ных ансам­блей.

Совер­шим вооб­ра­жа­е­мую про­гул­ку по усадь­бе и узна­ем, из каких постро­ек скла­ды­вал­ся ансамбль и как менял­ся их стиль. Рас­смот­рим роль пар­ков и пар­ко­вых сооружений.

27 мая в 19.00 — Жизнь на при­ро­де или «la vie quotidienne» на при­ме­ре усадь­бы Отра­да-Семе­нов­ское Орло­вых.

Позна­ко­мим­ся с жиз­нью круп­ной под­мос­ков­ной усадь­бы: рас­по­ря­док дня хозя­ев, опи­си биб­лио­те­ки и раз­лич­ных вещей, исто­рия созда­ния руко­пис­ной газеты.

3 июня в 19.00 — Англий­ские путе­ше­ствия рус­ской ари­сто­кра­тии во вто­рой пол. XVIII — пер­вой пол. XIX века.

Узна­ем, какие англий­ские пар­ки ста­ли образ­цом для устрой­ства уса­деб­ных пар­ков Рос­сии во вто­рой пол. XVIII века. Обра­тим­ся к вос­по­ми­на­ни­ям рус­ских дво­рян, что­бы понять, как они вос­при­ни­ма­ли жизнь за гра­ни­цей и какие това­ры при­во­зи­ли на родину.

Вход бес­плат­ный. Подроб­но­сти и обя­за­тель­ная реги­стра­ция по ссыл­ке – https://park-kuzminki.ru/poster/whole-park/14789/ .

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