Исторические четверги в усадьбе «Люблино»

Музей-усадьба «Люблино» открывает серию авторских лекций от лучших специалистов по истории русской повседневности XVIII – XIX вв. Первый цикл стартует уже в мае и приглашает всех желающих окунуться в загадочный мир дворянской культуры, которая долгие годы была незаслуженно забыта. Посетители лекций узнают о том, как создавались знаменитые подмосковные усадебные ансамбли, что было основой повседневной жизни дворянина, и какое значение для формирования его образа имели заграничные путешествия.
Вашим проводником в историю русского дворянства станет Ирина Трубецкая – член Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), член Научного комитета по культурным ландшафтам, автор работ о формировании ансамблей усадеб Покровское-Стрешнево и Семёновское-Отрада.
Расписание лекций:
13 мая в 19.00 — Русская провинциальная усадьба XVII – начала XX века .
Рассмотрим феномен усадьбы как вотчинного доходного владения, места проведения досуга и проживания в летнее время, а также пространства для хранения семейных коллекций и архива.
20 мая в 19.00 — Жемчужины Подмосковья: история формирования архитектурных усадебных ансамблей.
Совершим воображаемую прогулку по усадьбе и узнаем, из каких построек складывался ансамбль и как менялся их стиль. Рассмотрим роль парков и парковых сооружений.
27 мая в 19.00 — Жизнь на природе или «la vie quotidienne» на примере усадьбы Отрада-Семеновское Орловых.
Познакомимся с жизнью крупной подмосковной усадьбы: распорядок дня хозяев, описи библиотеки и различных вещей, история создания рукописной газеты.
3 июня в 19.00 — Английские путешествия русской аристократии во второй пол. XVIII — первой пол. XIX века.
Узнаем, какие английские парки стали образцом для устройства усадебных парков России во второй пол. XVIII века. Обратимся к воспоминаниям русских дворян, чтобы понять, как они воспринимали жизнь за границей и какие товары привозили на родину.
Вход бесплатный. Подробности и обязательная регистрация по ссылке – https://park-kuzminki.ru/poster/whole-park/14789/ .Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.