«Итальянская пицца и паста» на «Кухня ТВ». Готовит шеф-повар Маттео Лаи

Новый кулинарный проект собственного производства «Кухня ТВ» сосредоточится на тонкостях приготовления двух самых популярных и любимых в России итальянских блюд.

Итальянская кухня — одновременно простая и изысканная. Поэтому в меню обаятельного ведущего Маттео Лаи будут рецепты пиццы и пасты на все случаи жизни: чтобы быстро и сытно поужинать, устроить семейный обед или веселый праздник.

Татьяна Хромых, главный редактор «Кухня ТВ»: «Если вы всегда мечтали научиться готовить пиццу и пасту дома, без специального оборудования, то наша новая программа просто создана для вас! Для зрителей телеканала шеф Маттео готов открыть все секреты! Он покажет, как правильно замешивать тесто вручную, объяснит ошибки работы с духовкой и научит делать основу для пиццы, хрустящей и пышной одновременно. Смотрите и повторяйте дома, а главное — получайте удовольствие от приготовления блюд солнечной Италии».

В новом цикле Маттео расскажет о трех региональных видах теста для пиццы: северном — более тонком, южном или неаполитанском — с пышными бортами и римском, который готовится на противне и нарезается квадратами. Шеф также приготовит самые популярные соусы и добавки для пасты.

Кроме того, Маттео поделится своими любимыми домашними рецептами: пиццей с Пармской ветчиной, рукколой и пармезаном, а также пастой тортеллини с соусом болоньезе, которая чем-то напоминает сибирские пельмени.

Маттео Лаи, ведущий программы: «Пицца и паста — это одни из самых известных блюд не только в Италии, но и во всем мире! У меня дома, в Болонье, пиццу могут есть на завтрак, обед и ужин. Пастой, конечно, не завтракают, но пиццей — вполне. Лично у меня портится настроение и появляется дискомфорт после трех дней без пасты».

В каждом выпуске зрителей ждут рецепты потрясающих коктейлей: от безалкогольной сангрии и клубничного дайкири до арбузного лимонада и тоника с огурцом. Все это, по мнению ведущего, идеально сочетается с главным блюдом.

Не пропустите телепремьеру новой кулинарной программы «Итальянская пицца и паста» с шеф-поваром Маттео Лаи. Смотрите с 10 октября по будням в 20:00 только на телеканале «Кухня ТВ».

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.