Пожар на съемочной площадке исторической судебной драмы «Плевако»

В 60-х годах XIX века Александр II провел ряд либеральных реформ, одной из которых была судебная. Важным нововведением стали открытость судов присяжных и право любого подсудимого на защиту. Таким образом к концу 70-х — началу 80-х в Санкт-Петербурге и Москве среди юристов начала выделяться отдельная группа адвокатов, многие из которых были настоящими звездами, громкие процессы с их участием стали привлекать сотни зрителей, конкурируя с театральными представлениями. Фёдор Плевако был одним из самых ярких героев того времени. Помимо выдающегося ораторского таланта и природной смекалки, он обладал еще одной важной чертой, отличающей его от остальных адвокатов, — он был из народа. Будучи сам незаконнорожденным, Плевако отлично понимал простых людей и по-настоящему хотел им помогать, что и сделало из него народного любимца.

В 1880 году 38-летний Плевако (Сергей Безруков) находится на пике своей формы. У него семья — жена и сын, собственная успешная контора с помощником — продвинутым молодым англоманом Шубнинским, к которому впоследствии присоединится сестра Плевако Юлия — оплот феминизма и передовых идей, кроме того, множество друзей и добрых знакомых, начиная с высшего света и мецената Саввы Мамонтова и заканчивая бандитами с Хитровки, где Плевако периодически принимает участие в кулачных боях. Отправной точкой истории станет момент, когда идиллия, выстроенная Плевако, начинает рушиться. Ему предлагают взять дело некой Прасковьи Качки, застрелившей своего бывшего любовника — студента благородных кровей Байрашевского. Именно в рамках этого дела сойдутся интересы целого ряда влиятельных людей, среди которых могущественный советник Александра II Константин Петрович Победоносцев, и мир Плевако окажется под угрозой. Все усложняется еще больше, когда Плевако внезапно и взаимно влюбляется в супругу льняного магната Марию Демидову.

Съемки пожара для исторического сериала «Плевако» проводились на территории одного из предприятий Павловского Посада как часть масштабной сцены стачки на фабрике Демидова. По сюжету рабочие фабрики устроили мятеж и подожгли телегу. Огонь снимали сразу на несколько камер и получили великолепные кадры испуганной толпы, состоящей из более чем шестидесяти человек на фоне пламени и восхитительно воссозданных декораций фабрики XIX века. Приглашенные заранее пожарные быстро потушили полыхающую телегу. Смена закончилась без переработок.

«Плевако» - это многосерийный фильм, раскрывающий судьбу легендарного российского адвоката и блестящего оратора, которого современники прозвали «московским златоустом», — Фёдора Никифоровича Плевако. Именно он стал прототипом главного героя, которого играет народный артист России Сергей Безруков. Это не байопик, а историческая драма, в которой есть место как достоверным фактам, там и художественному вымыслу. Производством сериала занимается студия «РОК» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), телеканала НТВ и онлайн-кинотеатра PREMIER.

В каждой серии зрители станут свидетелями не только одного серьезного дела, основанного на реальном случае из практики Плевако, но и небольших анекдотов — дел, в которых «московский златоуст» буквально одной-двумя фразами сумел повернуть симпатии присяжных в нужную для себя сторону.

Съемки картины проходят в Москве и Московской области.

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