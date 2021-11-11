Иван Лубенников, Ольга Согрина и новый NFT-арт на девятой выставке SOVRISK #напотоке в «Зарядье»

11 ноября 2021 года в Подземном музее парка «Зарядье» состоится открытие девятой выставки SOVRISK #напотоке. В обновленную экспозицию вошла работа живописца и монументалиста Ивана Лубенникова — дань памяти ушедшему в октябре художнику, и премьера от его ученицы Ольги Согриной. Новый NFT-арт представят Иван Соляев, Артур Конд и Роман Бобков.

Девятая выставка SOVRISK #напотоке включает работы

Иван Лубенников «Подъем» (2009, холст, масло; предоставлена галереей ARTSTORY)

В станковой живописи художника сочетаются традиции мировой классики и русского авангарда. Его героини воплощают идеи вечной женственности и совершенной красоты. Лубенников намеренно подчеркивает масштабность и избегает детализации, много экспериментирует с фактурой, использует коллаж.

Ольга Согрина окончила монументальную мастерскую Ивана Лубенникова, Евгения Максимова и Александра Корноухова в Московском государственном академическом художественном институте имени В.И. Сурикова. В основе ее творчества — поиск новых пластических решений через эстетическое переосмысление традиции и новаторства в работе с материалом утилитарного назначения. Вышивки металлом по металлу — завораживающий диалог жесткости и нежности.

«Материалы имеют право на самостоятельность. Выбранная сетка дает возможность работать со слоями. Муар, возникающий от их наложения, это как будто движение, колебание, динамика внутри статики. А тень, отбрасываемая изображением —полноценный участник действа, создающий эффект дыхания», — говорит Ольга.

Новые работы в тройке также будут вынесены на голосование.

Новый NFT-арт, который посетители увидят на девятой выставке

Артур Конд «Follow Me»

В составе студии Sila Sveta Артур Конд работал над концертами Билли Айлиш, Дрейка и Карди Би. Как независимый digital-художник Конд создает работы в другой стилистике. «Основное их отличие — это обилие светлых тонов, спокойная, даже можно сказать, умиротворяющая анимация и ярко выраженная любовь к архитектурным формам. Представленное на выставке зацикленное произведение «Follow me» как раз об этом. Оно отрицает хаос вокруг, умиротворяет, обращает зрителя к своим мечтам», — говорит художник.

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