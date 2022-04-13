Иван Ожогин: «Наверное, буду уходить в другой жанр»

Артист и лауреат премии «Золотая маска» Иван Ожогин в эксклюзивном интервью автору и ведущему программы «Нелёгкий лёгкий жанр» на телеканале «Продвижение» Алексею Франдетти рассказал о том, почему постановка мюзикла «Бал вампиров» в России получилась не такой громкой, как в Европе, поделился своим мнением о преподавании, а также рассказал про то, как его опыт влияет на дальнейший карьерный путь.

«Роль в мюзикле «Бал вампиров», с одной стороны, поставила всё на круги своя и привела меня туда, где я должен быть по своим профессиональным качествам. С другой, дала мне трамплин для того, чтобы почувствовать опору под ногами. Я специально поехал посмотреть этот мюзикл в Европе до начала репетиций. Познакомился там с Сэричем и Кевином Тарте, которые передали мне багаж знаний. Мы вообще с Кевином разговаривали часа четыре. Он тогда очень много интересного рассказал про свой опыт, ведь на тот момент Кевин был старейшим вампиром Европы, играя с 2002-го года, примерно лет 10. К сожалению, очень много юмора в постановке «Бала вампиров» было потеряно из-за попытки уйти в толерантность, чтобы не дать возможности хейтерам проехаться по мюзиклу. Может быть, от этого мюзикл потерял свою перчинку. Возможно, он в принципе потерялся в этом огромном помещении МДМ или Москва сама не захотела принять его. Насколько не принята была первая постановка «Чикаго», настолько зашла вторая постановка этого мюзикла. Казалось бы, один продукт, но совершенно разное восприятие» − рассказал Иван Ожогин.

«Преподавание − это отдельная профессия, к которой я пока не знаю, как подступиться, потому что считаю, что к этому нужно придти. Это какой-то путь через второго режиссёра, который в соавторстве с автором идеи предлагает актёрам историю взаимоотношений их персонажей. Так что нужно наблюдать и понимать, как выстраивается процесс обучения и как можно грамотно сформировать методологию. Это очень большая ответственность. В театре нет такого: мы вышли и сыграли. Сделал это хорошо – молодец, сделал плохо – не молодец, ответственность на тебе и чуть-чуть на кассе театра, и то не факт. А обучение − это ответственность за других людей» − отметил актёр в эксклюзивном интервью программе «Нелёгкий лёгкий жанр» на телеканале «Продвижение».

«После «Бала вампиров» и «Призрака оперы» просто не понимаешь, куда идти дальше. Я сыграл Воланда, Онегина, был в постановке «Джекил и Хайд». Что ещё может быть круче, чем роль в таком проекте? Ты 75 процентов времени поёшь 45 арий, перевоплощаешься на сцене, можно сказать, что это роль мечты для любого актёра. Даже женщину уже сыграл. Мною была задана такая высокая планка, что теперь пытаешься найти материал не хуже, а интереснее. Наверное, буду уходить в другой жанр» − поделился мыслями о своей карьере Иван Ожогин.

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