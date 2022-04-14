Выставка «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления» пройдёт в Музеях Московского Кремля

13 мая 2022 года в Музеях Московского Кремля откроется выставка «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления». Масштабный проект впервые познакомит российскую публику с историей европейской дуэли, отраженной в памятниках XVI – XVII веков, многие из которых впервые выставляются в Москве и никогда прежде не встречались в одном выставочном пространстве.

«Выставка, задуманная как международный проект, должна была начать работу в марте этого года, но открытие не состоялось: зарубежные музеи отозвали принадлежащие им экспонаты. Но мы приняли решение не закрывать выставку, которую ждали наши посетители, и продолжили работу над ней в новых условиях. Кураторам в самые кратчайшие сроки удалось переработать концепцию экспозиции. Я выражаю самую искреннюю благодарность нашим партнерам – российским музеям, которые пришли на помощь и предоставили уникальные экспонаты, отражающие тему европейской дуэли, и помогли спасти проект» — отмечает Елена Гагарина, генеральный директор музеев Московского Кремля.

В экспозиции будут представлены более 140 экспонатов из восьми российских музеев и библиотек, среди которых Государственный Эрмитаж, Исторический музей, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Библиотека РАН, Российская государственная библиотека, Российская Национальная библиотека, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. Выставка пройдет при поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Дуэль как популярный исторический сюжет, овеянный ореолом романтики, героизма и любви, известен широкой публике по романам Александра Дюма, Роберта Луиса Стивенсона, Мориса Дрюона и многих других, а также по сериалам и фильмам, включая картину Ридли Скотта «Последняя дуэль». Однако художественные произведения не дают ответы на многие вопросы, которые возникают у зрителя, не знающего реалий эпохи. Состоящая из семи разделов выставка раскроет неизвестные детали, расскажет о том, как менялось понятие дуэли на протяжении многих десятилетий, осветит ключевые моменты, касающиеся дуэлей: судебные поединки Средних веков, «дуэльную лихорадку» второй половины XVI–первой половине XVII века, развитие арсенала для дуэлей и противостояние дуэлянтов и королевской юстиции.

Посетители экспозиций в выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца увидят доспехи и разнообразное оружие дуэлянтов, иллюстрированные учебники фехтования и трактаты о правилах судебных поединков. Гости выставки узнают о рождении дуэли как феномена европейской дворянской культуры, познакомятся с легендой о собаке-дуэлянте, обнаружат, что европейские монархи боролись с дуэлями, но на деле мирились с их существованием – вплоть до эпохи «победителя дуэлей» Людовика XIV. На выставке будут представлены живопись, гравюры и уникальные рисунки XVI-XVII веков — в том числе портреты французских королей и таких известных участников поединков, как безжалостный Гийом Дюпра, барон де Витто, или маршал Франции Жан-Батист Бюд де Гебриан.

К выставке «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления» в Лектории Музеев Московского Кремля подготовлены разнообразные образовательные программы. Лекционный цикл «Дуэль. Последний довод чести» посвящен оружию и дуэльной практике в странах Западной Европы и России: лекции прочтут кураторы выставки и приглашенные специалисты ведущих вузов и исследовательских институтов. Для подростков 11-14 лет пройдет программа «Дуэльный клуб. По следам королевских мушкетеров», посетив которую участники узнают, как проходили дуэли, какие существовали представления о дворянской чести, чем заканчивались поединки и как королевская власть относилась к дуэлянтам.

Выставка будет интересна широкой аудитории и обещает стать значимым событием в культурной жизни столицы.

Даты проведения выставки: 13 мая – 14 августа 2022 года. Выставочный зал Успенской звонницы, Выставочный зал Патриаршего дворца.

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