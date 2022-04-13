«Пьяна по уши»: искренняя песня о сложной, но настоящей любви

Певица ТО-МА выпустила новый сингл «Пьяна по уши» и объявила о старте работы с легендарной студией «Creamy music».
Когда от боли внутри хочется кричать, когда жизнь перевернулась — хочется громко сказать: «СТОП!» музыкой.
«Пьяна по уши» — первый сингл из готовящегося третьего студийного альбома певицы. Он ознаменован стартом работы ТО-МА с легендарной студией «Creamy music», создавшей главные хиты для Моргенштерна, Славы Марлоу и Элджея.
«Ребятам удалось несколько изменить направление моей музыки. Мне нравится та трушность, тот нерв, который появился. Это абсолютно новая я, это то, что отражает сегодняшние реалии»- делится артистка своими эмоциями.
«Пьяна по уши» — это объяснение в любви тем, с кем сегодня разделяет бесконечность. И это объяснение, пронизанное неподдельными эмоциями, идёт от самого сердца.
Слушайте трек «Пьяна по уши» на все музыкальных площадках.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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