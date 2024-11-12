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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМир киноИван Янковский вернулся к роли Бокова  в триллере «Фишер. Продолжение»

Иван Янковский вернулся к роли Бокова  в триллере «Фишер. Продолжение»

editor
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фишер продолжение
«Фишер. Продолжение.» Фото © онлайн-кинотеатр Wink.ru

Съемки восьмисерийного проекта Wink.ru под названием «Фишер. Продолжение» стартовали в Москве. К своим ролям вернутся Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов, в продолжении к ним присоединятся Ирина Старшенбаум, Никита Худяков, Александра Ребенок и другие. Шоураннерами и авторами сценария как и в первой части выступят Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Режиссером станет Александр Цой («‎Трудные подростки»‎, «Смычок»‎, «Жвачка»).

Проект пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Комбинация», «Фишер», «‎Балет»‎, «Чистые» и другие). За производство отвечает кинокомпания «Студия 812» по заказу «НМГ Студии».

В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником. Драматический триллер, в котором все не так, как кажется. Основано на реальных событиях.

«Зрителя ждет встреча с новым реальным уголовным делом. Из этических соображений мы пока не можем рассказать, с каким именно, — оно произошло относительно недавно и многие из участников событий еще живы»,‎ — рассказал автор сценария и шоураннер проекта Сергей Кальварский.

«Глобально — это история про прощение»,‎ — добавила автор сценария и шоураннер проекта Наталья Капустина.

Съемки будут проходить в Москве и Московской области. Также в сериале появятся Даша Верещагина, Алексей Агранович, Степан Девонин, Борис Каморзин, Алена Долголенко, Василий Копейкин, Юлия Ильина и другие.

Триллер «Фишер», основанный на реальных событиях, вышел в феврале 2023 года в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и more.tv. Главные роли сыграли Иван Янковский, Александр Яценко, Александра Бортич. Сериал стал успешным как среди зрителей, так и среди критиков. Проект получил премию «Золотой орел» в номинации «Лучший проект онлайн-платформы».

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