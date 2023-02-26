Иви анонсировал выход сериала «Дело о пропавшей деревне»

Онлайн-кинотеатр Иви представил первые промо-материалы комедийного детективного сериала «Дело о пропавшей деревне», созданием которого занималась студия Sverdlovsk. Совсем скоро на платформе состоится премьера сериала. Все серии сразу будут доступны для зрителей.

В поисках сенсационного материала для своего влога, столичная журналистка Татьяна Блок (Мария Горбань) попадает в российскую деревню Нижние Броды. Повод для съемки масштабный: однажды утром в деревне Верхние Броды (через речку от Нижних) исчезли ВСЕ люди. Разом, двадцать человек. На месте остались и деньги, и документы, и вся домашняя скотина. Люди словно в один момент испарились. Татьяна принимается за расследование. Для неё это шанс доказать всем, что её зря уволили с телевидения и она способна снимать высококачественные расследовательские репортажи. Культурные и бытовые отличия между местными и приезжими станут основным источником большого количества курьезных ситуаций. Героине придется научиться жить в деревне, а точнее – выживать в ней.

Сериал Иви «Дело о пропавшей деревне» — это первое в своем роде комедийное документальное журналистское расследование в антураже российской глубинки с элементами народных суеверий и чертовщины. Создателями проекта стали Сергей Светлаков и Саид Давдиев («Прожектор Перисхилтон», «Вечерний Ургант»).

Режиссером проекта выступил Андрей Шавкеро («Елки 5», «Старые шишки»). В ролях Мария Горбань, Филипп Ершов, Ольга Ергина, Дмитрий Никулин, Денис Косяков и Сергей Дружко.

Продюсерами выступают: Сергей Светлаков, Саид Давдиев, Максим Лебедев, Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов и Яна Лебедева.

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